SPC JE PREŽIVELA KOMUNISTE, NEĆE PODLEĆI NI OVIM PRITISCIMA Istoričar o odnosima pravoslavnih crkava OVO IMA VEZE I SA UKRAJINOM

Zvanično Skoplje planiralo je još prošle godine da prizna i registruje Srpsku pravoslavnu crkvu u Severnoj Makedoniji, što mu nalaže i presuda suda u Strazburu.

Međutim, tadašnji premijer Zoran Zaev izgubio je lokalne izbore, pa dao ostavku, te svoj naum nije ni pokušao da ostvari, nezvanično saznaje Kurir. To je jedan od signala da se nešto valjalo iza brda ne bi li se rešio 55-godišnji raskol SPC i od nje otcepljenje i kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve, koju je sada sinod Vaseljenske patrijaršije, s patrijarhom Vartolomejem na čelu, priznao.

foto: Kurir Televizija

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije bio je istoričar Nebojša Damnjanović.

foto: Kurir Televizija

- Nesumnjivo je da postoji taj političko-istorijski kontekst. Naš pristup je potpuno legitiman kada stavljamo stvari u neki istorijski kontekst. Makedonska pravoslavna crkva koji je neki entitet crkveni se profilisala nakon Drugog svetskog rata, nesumnjivo uz državnu volju tadašnje Jugoslavije i tu je bila borba godinama i godinama. I ovo mora da se zna. Vrh naše Srpske pravoslavne crkve je tu bio veoma širok i fleksibilan. Dakle, priznata je. MPC je priznata autonomija, i to nije sporno za SPC. Ali, napravljena je jedna vrsta unije gde je srpski patrijarh istovremeno i patrijarh za crkvenu organizaciju i u Makedoniji.

Damnjanović je objasnio i u kakvoj je situaciji Vaseljenska patrijaršija.

- Tu su struje koje uvek deluju i koje koriste povoljnu situaciju. Vaseljenska patrijaršija je nas direktno podržavala uključujući i sadašnjeg patrijarha. Vartolomej je na 3 decenije na čelu, kako bih rekao, prve među pravoslavnim crkvama. Vartolomej je doktorirao na pitanjima kanoskog prava. On to jako dobro zna. I zašto baš sada? Pa vezano je za ovo što se dešava u Ukrajini. Ne mislim da ih pravdam, već sam se ovim objašnjenjem odredio prema svima. Treba znati da je i Vaseljenska patrijaršija u teškoj situaciji. Svi vaseljenski patrijarsi su turski državljani, i sadašnji, on je i rezervni oficir turske vojske, služio je dve godine tursku vojsku. I Turska jako negoduje, zbog titule vaseljenski (sveopšti). Neko bi rekao da treba da im imponuje, ali one hoće samo u granicama - rekao je Damnjanović.

foto: Promo

Istoričar Nebojša Damnjanović je istakao i da su na Srpsku pravoslavnu crkvu vršeni mnogi pritisci, ali da ona nije poklekla.

- Srpska pravoslavna crkva je nepomeriva u stavovima. Ne može da prizna autokefaliju koja se samoproglasila u jednom političkom konekstu. Kakav je tada bio pritisak od 1945. godine, koji su vršili komunisti. Bio je to neprekidan i jak pritisak. Nisu se pokolebali, ne vidim što bi se sada kolebali, ali sada je pritisak svetski - rekao je istoričar Damnjanović.

Kurir.rs

