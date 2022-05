OPREZ! OVAKO MOŽETE IZGUBITI SAV NOVAC SA KARTICE Amerikanac otkrio BIZARNU prevaru koja će vas ostaviti BEZ TEKSTA (VIDEO)

Naime, on je došao da podigne novac. Kada je pogledao čitač kartica na njemu je video malo lepka. Zbog svoje paranoje odlučio je da taj čitač povuče, ali on je sam ispao. Ispod njega se nalazio pravi čitač i tada je shvatio da je to upravo bio skimer.

- Ovde je malo lepka i samo zato što sam malo paranoičan oko bezbednosti odlučio sam da probam da ga izvadim. On je izašao bez problema i to je bila replika. Veoma je dobro napravljeno. Ovo je zapravo skimmer koji krade podatke sa kreditne kartice - rekao je čovek sa snimka.

Šta su skimmeri?

Skimmeri su uređaji osmišljeni za krađu podataka sa magnetne trake na kreditnoj kartici. Instaliraju se na uglavnom bankomate gde kradu podatke korisnika. Terminal nakon instalacije i dalje funkcioniše kao da se ništa nije desilo.

Skimmeri su po pravilu malih dimenzija i napravljeni su tako da se uklope uz postojeći čitač kartica. Napadači će ponekad postaviti i skrivenu kameru negde u blizini, koja služi za krađu PIN-a.

Kamera se instalira u sam čitač, ponekad na vrhu bankomata, a ponekad kod stalka sa brošurama. Postoje i slučajevi kada lopovi instaliraju i lažnu tastaturu za unos PIN-a, kako bi izbegli postavljanje kamere. Da bi došao do podataka žrtve, lopov mora fizički da dođe do terminala koji ima instaliran skimmer. Podacima je moguće izraditi lažnu karticu, isprazniti bankovni račun ili ukrasti identitet žrtve.

