UMALO TREĆI SVETSKI RAT: Dejan je mirno okretao jagnje na ražnju, a onda je besni Švaba nasrnuo pijukom i PP aparatom! (VIDEO)

Naši gastarbajteri se ne odriču tradicije, makar morali i da se biju zbog nje. Kako, bre, nekome sa ovih prostora tamo neki Švaba može da zabrani da vrti jagnje na ražnju. Ej, bre, pa to nam je vekovni običaj. Nema veze što su oni u tuđoj zemlji gde vladaju neki sasvim drugačiji zakoni od onih na koje su navikli na Balkanu, a koje ovde u mnogim slučajevima niko i ne poštuje. Ko se osvrnuo na to gde sme da se roštilja, već jednostavno se potpali vatra tamo gde ti se dopada, ko se osvrnuo na to da posle piknika mora da se prostor uredi i da se đubre ukloni...

Prvo je pretio Dejanu noseci pijuk i PP aparat foto: Printscreen

I sad dođe čovek u neku tamo Nemačku, Švajcarsku, Švedsku, nije ni važno gde, i onda mu priđe neki lokalni čupavi siledžija da mu kaže da ne može da vrti jagnje gde je naumio jer je to po nekim tamo njima primitivnim zakonima zabranjeno.

Onda je napao Dejana, koji je branio sebe i svoje jagnje na ražnju foto: Printscreen

Pa kako da pusti Balkanac odreaguje. Naravno, da brani svoje jagnje čija je kožica tek počela da rumeni. A ne zna taj Švabo da je najukusnije da se posle pospe pivom, pa da se odlomi parče hleba i namoči dok sve cvrči i širi opojan miris... To je, bre, melem za dušu, napaćenu, koja se cepa od žudnje za otadžbinom. Šta oni znaju, sem da traže kavgu i rat.

Dejan je pribegao strateškom povlačenju foto: Printscreen

I zauvek će se čuvati tradicija. To je pokazao i Dejan.

Branio je srčano svoje jagnje na ražnju, dok je Švaba sav van sebe nasrtao s pijukom i protivpožarnim apararom u ruci urlajući kao da nije normalan: "Znaš da je to zabranjeno, Jugosloven!". Svet je bio na ivici Trećeg svetskog rata.

Napadač je Dejanovo povlačenje iskoristio za svoje monstruozno delo i uništio je pečenje prahom iz PP aparata foto: Printscreen

Dok je Dejan junački branio tradiciju Balkana, uspeo je da pozove policiju, ali taj poziv ga je skupo koštao. Zli Švaba je uspeo da iskoristi priliku, da aktivira PP aparat i da zlobno penom popršće i jagnje na ražnju i žar.

Duša čoveku da prepukne dok gleda ovaj tužan prizor foto: Printscreen

Ovaj prizor je duboko pogodio sve naše gastarbajtere koji su spremni da svuda u svetu brane običaje svojih predaka. I na tome im je zahvalna otadžbina.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 Taksista ga posle makljaže vozio na haubi! Pogledajte ulični obračun u centru Beogradu