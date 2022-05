EVO DA LI SE OČEKUJU NOVI ZEMLJOTRESI U SRBIJI! Seizmolozi prognozirali šta očekuje naš region

U prethodnih nekoliko dana tlo u Srbiji treslo se više puta. Poslednji zemljotres bio je sinoć u pola devet u blizini Čačka, jačine 3,2 stepeni Rihterove skale.

Nakon toga se još jednom zatreslo tlo u ovoj regiji, a 10. maja zemljotres je pogodio okolinu Kruševca.

Čačani kažu da i danas povremeno podrhtava tlo i da ne spavaju sasvim mirno nakon što je u njihovom gradu bio epicentar. U prethodnom periodu razorni zemljotresi pogodili su region, najviše Petrinju u Hrvatskoj krajem 2020. godine, a zatim je više njih bilo i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

Kakve prognoze imaju seizmolozi za ovaj region? Kako postupiti kada se desi zemljotres? Koji su najjači zemljotresi koji su ušli u istoriju?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji Dragan Milovanović, profesor Rudarsko-geološkog fakulteta i Milan Stevančević, klimatolog.

foto: Kurir televizija

Stevančević je prvo objasnio kako dolazi do zemljotresa.

- U svetu nauke postoje dve prirodne sile, gravitaciona i elektromagnetna. Zemljotres koji je jači od 4 stepena javlja se samo onda kada dođe elektromagnetska sila sa Sunca. U suprotnom, nema ga. Zemljotres ne počinje na zemlji. Meteorologija i seizmologija su jedna nauka. Naša hidrocentrala na Đerdapu je jedan gigabajt, a snaga običnog zemljotresa je snaga od 200,300 gigabajta. Zato što energija dolazi sa Sunca, Zemlja ne može da je proizvede - rekao je Stevančević, a potom i objasnio da u Srbiji ne može doći do zemljotresa jačeg od 6 stepena.

- Zemljotres u Petriji i Hercegovini ne pripada domenu u kom je Srbija. Srbija se nalazi između rumunske i italijanske struje. Zemljotresi se javljaju kada Sunce poveća aktivnost, a Sunce je itekako povećalo aktivnost od 1. maja. Pokazalo se da su magnetna polja kod nas dostigle maksimalnu strukturu, i to probija odbranu Srbije. Od Beograda do Skoplja je region gde zemljotres više od 5, do 6 ne može da pređe i nikada kod nas nije zabeležen jači zemljotres - kaže Stevančević.

foto: Kurir televizija

Milovanović kaže da je nemoguće predvideti zemljotres.

- Mi iz oblasti geologije smo nešto različitih razmišljanja. Zemljotresi su isključivo vezani za našu planetu. Nemamo mogućnost da predvidimo kada će se zemljotres dogoditi i vrlo malo se zna o njima. Srbija se nalazi u srednjoj zoni, nije na krajnjoj poput Nemačke. U Evropi je što je severnije verovatnoća mala, ovo što se pojavilo u Srbiji je nešto ćešće i podrazumeva oslobađanje energije. Činjenica je da se akumulira dosta energije. Srbija jeste u srednjoj zoni, bilo je zemljotresa, sada su se učestali i to je vezano - kaže Milovanović.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

