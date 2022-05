IZRAELSKI OBAVEŠTAJAC - OVO JE RAZLOG RAZBIJANJA SFRJ: Moskva je tad podlo izdala Srbe, koje su Hrvati i muslimani zverski ubijali

U jednoj od najpopularnijih ruskih televizijskih emisija posvećenih političkim, ali i drugim važnim temama "Veče sa Vladimirom Solovjevom", kada je bilo govora o izricanju presude Ratku Mladiću, jedan od učesnika debate bio je i čuveni izraelski obaveštajac i geopolitičar Jakov Kedmi. On je svojevremeno rukovodio i izraelskom obaveštajnom službom "Nativ".

Kedmi je tada rekao da je "i smanjena Jugoslavija razbijena da nikada više ne bi bilo posebnih odnosa izmedu Srbije i Crne Gore sa Rusijom".

- Još u vreme Čercila bilo je odlučeno da Balkan mora biti izvan ruskog uticaja. To je bio osnovni cilj. Razbijanje Jugoslavije i njena podela planirani su odavno. Mojoj službi su bili povereni odnosi sa Slovencima - kazao je Kedmi:

- Bio sam u Sloveniji. Bio sam sa Slovencima koji su bili u vrhu državne bezbednosti Jugoslavije. I oni su mi pričali šta se događa na Kosovu. Slovenija je tada već bila nezavisna, ali su mi ispričali kako su se kosovski teroristi-muslimani još 70-ih godina bavili terorom i ko ih je u tome podržavao.

O MEDLIN OLBRAJT

Kedmi se osvrnuo i na Medlin Olbrajt, koja je bila kao i on Jevrejka.

- Sramota me što Medlin Olbrajt pripada mom narodu, mada je ona to saznala kad je već ostarila. Ona je zabranila da se pokreće pitanje genocida u Ruandi kada je u toj zemlji bio počinjen masakr uz podršku francuskih i belgijskih trupa. Tamo je bilo uništeno 700.000 ljudi, ali je to protivrečilo njenoj spoljnoj politici. Među Belgijancima je bio samo jedan oficir koji je to pokušavao da spreči, ali je bio isteran iz svoje armije. Jedan jedini pravednik!