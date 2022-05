OPASAN TREND SE POJAVIO MEĐU PETACIMA: Masovno puše elektronske cigarete, a ne znaju da one mogu da dovedu i do INFARKTA (FOTO)

Deca već u petom razredu osnovne škole puše elektronske cigarete, koje, prema rečima lekara, i te kako mogu biti štetne po zdravlje jer mogu da dovedu do šloga, infarkta i povišenog krvnog pritiska!

I ne samo to - pune su otrova, a njihova duža upotreba povećava rizik od pojave astme ili (HOBP) hroničnih opstruktivnih bolesti pluća.

Roditelji su šokirani činjenicom da je u osnovnim školama u Srbiji zavladao opasan trend pušenja kratkotrajnih elektronskih cigareta sa eteričnim uljima. Kažu da jednu elektronsku cigaretu puši i po desetoro učenika, a kako nemaju dovoljno para da kupe više i, da kažemo, kvalitetnije, oni se tako snalaze.

- To me zabrinulo. Imućnija deca donose cigarete, a oni koji nemaju dovoljno novca skupljaju kako bi kupili bar jednu koju će deliti. Većina dece proba iz radoznalosti jer ih privuku ukusi. Smatram da nastavnici i roditelji mogu da utiču da se zabrani donošenje tih cigareta u škole i konzumiranje na odmorima. Oni ne znaju da je to opasno jer misle da su te cigarete za decu jer nemaju dim, a mirišu - kaže za Kurir zabrinuta majka M. I.

Lekari naglašavaju da su elektronske cigarete siguran put do pravih cigareta, na koje deca pređu veoma brzo.

Pulmolog dr Dejan Žujović iz Gradskog zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu kaže za Kurir da stručnjake brine materijal od koga su izrađeni grejači elektronskih cigareta, sastav tečnosti koji se sipa u njih, mogućnost dodavanja različitih supstanci u tečnosti, posebno na crnom tržištu, i izostanak potpunih podataka o bezbednosti.

- Konzumacija ovih proizvoda dokazano dovodi do povišenog rizika od javljanja astme ili HOBP (hronične opstruktivne bolesti pluća). Kod mladih povećava rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja kao što su šlog, infarkt i povišen krvni pritisak. Ovi proizvodi jesu manje štetni od aktivnog uživanja cigareta, koje sadrže bar 7.000 štetnih supstanci, od kojih su mnoge kancerogene, ali nisu bezopasni i svakako se ne preporučuju za mlade, čija se pluća tek razvijaju - kaže dr Žujović:

Zabrinjavajuće Svaki deseti učenik od 13 do 15 godina je pušač Prema podacima objavljenim u najnovijem Zdravstveno statističkom godišnjaku Srbije za 2020. godinu, skoro 40 odsto stanovnika Srbije uzrasta 15 i više godina ima naviku stalnog ili povremenog pušenja. Kada su deca u pitanju, zvanična istraživanja pokazuju da svaki deseti učenik u Srbiji, starosti od 13 do 15 godina, puši cigarete, podjednako i devojčice i dečaci. Naime, 37 odsto učenika bar jednom je probalo cigarete, a 43 odsto neki duvanski proizvod. Devet odsto mladih puši nargile, a šest odsto koristi elektronsku cigaretu.

- Moderni trendovi sa aparatima zanimljivog izgleda zbog arome svakojakih tipova, ali i zbog predrasuda o neškodljivosti vrlo su popularni baš kod mladih. Takođe, analize koje su rađene o elektronskim cigaretama pokazale su da se u njima nalazi nikotin, koji je jak otrov, sadrži i dodatke koji su mirisni, kao i hemikalije, ali sve zavisi od cigarete do cigarete. Iako postoje priče da ova vrsta cigareta starijim osobama može da pomogne u odvikavanju od standardnog duvana, kod dece je to drugačije jer je konzumiranje ove vrste cigareta samo uvod u pušački staž.

