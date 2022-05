DETALJNA PROGNOZA ZA POČETAK NEDELJE: Uživajte u suncu, jer nas čeka PREOKRET! Evo kada stižu OBILNE PADAVINE

U ponedeljak pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 27 do 31 stepen.

Naredne nedelje nastavlja se topli talas. Početkom nedelje promenljivo, toplo i nestabilno u svim krajevima, ponegde mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom od utorka.

Na severu pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Najniža temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni.

Sredinom nedelje promenljivo oblačno i svežije, u većini mesta suvo sa sunčanim intervalima, naročito posle podne, dok se u jugozapadnim i južnim krajevima u prvom delu dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša.

Najniža temperatura u sredu od 11 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U ostatku nedelje takođe pretežno sunčano, u četvrtak se zadržava svežije, a od petka porast dnevne temperature.

Ponedeljak

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31.

Utorak

Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Lokalno su moguće i vremenske nepogode sa većom količinom padavina, više od 20l za kratak vremenski period, kratkotrajnom pojavom grada i olujnim vetrom. Vetar slab i umeren, na severu pre podne, a u centralnim i istočnim krajevima posle podne mestimično i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 31.

Sreda

Pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, a najviša dnevna. Promenljivo oblačno i svežije, na severu sa dužim sunčanim intervalima, a samo još ujutru i pre podne u brdsko-planinskim predelima mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni, najviša dnevna od 18 do 22.

Četvrtak

Pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna od 20 do 24.

