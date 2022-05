SRBI OLAKO DELE MATIČNI I BROJ TELEFONA, MEJL ADRESU! Ljudi ne razmišljaju šta može da se desi i gde sve odu ti podaci

Ljudi ne razmišljaju previše o tome ako daju neki svoj podatak - matični broj, imejl adresu, broj telefona, šta sve može da se desi. To je posebno izraženo na internetu

BEOGRAD - Počinje kampanja promovisanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i rada institucije poverenika pod nazivom "Neka ostane lično".

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović rekao je da kampanja promovisanja prava zaštite podataka o ličnosti uz podršku Misijom OEBS-a počinje danas i da je napravljeno pet promotivnih spotova.

"Od danas počinje njihovo emitovanje, prvo na RTS-u, a zatim i na ostalim televizijama, kako sa nacionalnom frekvencijom, tako i na velikom broju lokalnih televizija. Ideja je da građane širom Srbije upoznamo sa potrebom čuvanja njihovih ličnih podataka, zašto ne treba da ih daju svugde i kako treba da se interesuju da zaštite te podatke", naveo je poverenik.

Dodao je da je najvažnije da građani saznaju kako da, ukoliko posumnjaju da se podaci ne obrađuju na zakonit način, ostvare pravo da ih zaštite.

Marinović je objasnio da je nedostatak vremena jedan od glavnih uzročnika zbog kojih građani olako daju lične podatke.

"Ljudi ne razmišljaju previše o tome ako daju neki svoj podatak - matični broj, imejl adresu, broj telefona, šta sve može da se desi. To je posebno izraženo na internetu. Na internetu olako dolazimo do nekih internet sadržaja tako što prihvatamo sve uslove da bismo došli do nekog sadržaja, a da ne čitamo politiku privatnosti", rekao je Marinović i apelovao na građane da čitaju politiku privatnosti.

Istakao je da je teško reći gde sve odu podaci koje damo, ali da je sigurno da ne ostaju samo kod onih kojima smo ih dali. Marinović je istakao da građani takozvane besplatne sadržaje na internetu plaćaju svojim podacima koji se prosleđuju ko zna kome i da verovatno idu na servere kompanija u inostranstvu.

Govoreći o obraćanju povereniku, Marinović je objasnio da se građani najviše žale na ugroženu bezbednost podataka kod rukovaoca podacima i da pišu pritužbe Povereniku koji ima različite mogućnosti.

"Jedna je da se praktično informiše o tome da li je do toga došlo, da li se obrađuju podaci, a sledeći korak je da izvrši inspekcijski nadzor. Mi imamo ovlašćene inspektore koji mogu da kontrolišu po pitanju zaštite podataka o ličnosti bukvalno svakoga u ovoj državi ko vrši obradu podataka", istakao je Milan Marinović.

Poverenik je naveo da je izmenama zakona omogućeno otvaranja kancelarija van Beograda.

"Ja sam planirao da ove godine otvorimo tri kancelarije u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i prva bi trebalo da bude u Novom Sadu. Već smo obavili preliminarne razgovore sa gradskom vlašću i očekujem da će najkasnije do kraja leta ta kancelarija da zaživi", istakao je Marinović.

Napomenuo je da je i u okviru kampanje, ali i mimo kampanje, ideja da se građanima širom Srbije približe služba i poslovi Poverenika i da će se obilazak što većeg broja gradova i opština intenzivirati od jeseni.

Milan Marinović je poručio da je neophodno promeniti Zakon o zaštiti podataka koji je, kako je naveo, nejasan i koji ne može lako da se primenjuje.

"Moramo da regulišemo neke oblasti koje ni taj zakon ne reguliše, kao što je obrada naših biometrijskih podataka, kao što je obrada podataka putem svih vidova video-nadzora, ne samo ono što radi MUP, nego što radi privatno obezbeđenje. Svedoci smo ubrzane digitalizacije svugde. Treba videti uticaj te digitalizacije na zaštitu naših ličnih podataka i uticaj razvoja veštačke inteligencije na zaštitu naših ličnih podataka", kazao je Marinović.

Istakao da mu je ideja da se zaštita podataka o ličnosti uvede u neke postojeće predmete u osnovnim i srednjim školama, kao i da je ideja da starije građane o zaštiti podataka nauče putem najmlađih.

