U SRBIJI KOMBAJN KAO LUKS VILA, CENE I DO 300.000 EVRA! Kupci preko oglasa mogu da pazare i za 5 dinara, ali i mnogo više!

Poljoprivrednici preko oglasnika Sasomange.rs mogu da kupe celokupnu poljoprivrednu mehanizaciju, od motokultivatora do kombajna, ali isto tako mogu da pazare i domaće životinje, kao i stočnu hranu, biljke, đubrivo, pa čak i prehrambene proizvode - od jaja do čvaraka, i to dosta jeftinije u odnosu na pojedine prodavnice.

Naime, s dolaskom proleća priroda se budi, a poljoprivrednici su već sa prvim sunčevim zracima krenuli u standardne poljoprivredne poslove, od obrađivanja zemlje, pa do setve i berbe.

Đorđe Kisin, koordinator tima oglasnih savetnika za auto-moto i nautiku u oglasniku Sasomange.rs, kaže za Kurir da upravo na oglasniku gotovo svaki poljoprivrednik može da pronađe sveobuhvatnu i šaroliku ponudu svega što mu je potrebno.

- Prednost oglasnika je što se može informisati o trenutnim cenama na tržištu, na osnovu koje će formirati svoju i oglasiti je. Ako je kupac, može pronaći najbolju cenu i uporediti ih. Ponuda uključuje i novo i polovno na jednom mestu, što je takođe važno u donošenju odluke i šta je isplativije. Internet oglašivači najčešće imaju konkurentniju cenu od maloprodaje klasičnog tipa, a sve može da se pogleda iz fotelje bez suvišnog trošenja vremena za putovanje.

Naravno, u duhu našeg naroda, uvek se prodavac i kupac mogu dogovoriti o ceni i završiti posao na obostrano zadovoljstvo - kaže Kisin, dodajući da se u ponudi na Sasomange.rs nalazi preko 7.000 oglasa u pomenutoj kategoriji:

- Ponuda obuhvata mašine poput traktora, kombajna i multikultivatora, pa sve do priključnih mašina, agro-prikolica i raznih vrsta kosačica. Poljoprivreda u Srbiji je sama po sebi uvek interesantna i svakako jedna od kategorija koja generiše najveći broj pregleda i poziva za oglašene proizvode. Popularnost onlajn oglašavanja i prodaje je u velikom porastu, pa je samim tim i mnogo veći broj uspešno završenih kupovina.

Poni za 550 evra

On navodi i da je najveća potražnja po pitanju poljoprivredne mehanizacije svakako za traktorima, koji beleže i ozbiljan rast prodaje u dosadašnjem delu 2022. godine.

- Proizvođači traktora, globalno najtraženijih poljoprivrednih mašina, stalno se takmiče u novim modelima i inovacijama, koje olakšavaju njihov rad, smanjuju potrošnju goriva, nude nova rešenja. Tradicionalno, u sezoni imamo najprodavanije i najtraženije marke. Cene poljoprivredne mehanizacije variraju u zavisnosti od namene i proizvođača.

Prema njegovim rečima, mašine poput kombajna i traktora su najskuplje, a neke od njih dostižu vrtoglave sume i od preko 300.000 evra.

- Naravno, pored ovih najnaprednijih i najinovativnijih modela, može se pazariti nov traktor i za sumu od 15.000 evra, a polovan već od nekoliko hiljada evra. Kada je u pitanju agro-oprema, tu imamo širok spektar vrlo traženih prskalica, atomizera, sakupljača, rasipača, plugova, kosačica i tako dalje, a njihove cene diktiraju sama namena i proizvođač. Cene se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra - navodi Kisin:

Takođe, na sajtu Sasomange ima oko 200 oglasa za prodaju domaćih životinja.

- Sve domaće životinje su zastupljene, počev od rasnih konja, čija cena ide i preko 10.000 evra. Poni se može nabaviti za 550 evra, krave, bikovi, ovce, koze i svinje raznih rasa su u velikoj ponudi, po pristupačnim cenama. Možete nabaviti pojedinačne primerke, pa i cela stada ovaca. Sitnije životinje, pre svega živina, takođe je prisutna u ponudi naše kategorije, domaće koke, ukrasne, nosilje, prepelice i ćurke. Prodavci su, naravno, uvek spremni za dogovor.

Sve za pčelarstvo

Ipak, što se tiče hrane za domaće životinje, na oglasniku su dostupni seno, slama, kukuruz i ostale žitarice za prehranu životinja.

- Ponuda semena i sadnica je veoma široka na našem sajtu. Možete pronaći baštensko cveće, saksijsko cveće, sadnice voća, rasade povrća, seme za travu, bonsai drveće i dekorativne četinare. Sa malim ulaganjima možete započeti gajenje domaćeg povrća, rasad paprike ili zelene salate za pet dinara po komadu.

Paradajz, luk, lubenice, dinje ili jagode, sve je u ponudi. Zanimljivo je da za 20.000 dinara možete kupiti i drvo limuna za koje prodavac tvrdi da rađa plod tokom cele godine u zatvorenom i otvorenom prostoru - kaže Kisin i dodaje:

- Takođe, ukoliko se bavite pčelarstvom ili želite da počnete, ova kategorija je pravo mesto za vas. Možete nabaviti košnice za pčele, rojeve pčela, zaštitnu odeću, naočare, sve od opreme za pravljenje košnica, opremu za pčele, hranu za pčele, opremu za skupljanje meda i skladištenje. Cene su prilagođene vašim afinitetima i tome da li je pčelarstvo vaš hobi ili se bavite profesionalno.

Popularni Mini-utovarivači Đorđe Kisin kaže da su poslednjih godina jako popularne u Srbiji male radne mašine, tj. mini-utovarivači. - Mini praktične mašine, specijalizovane za građevinarstvo, poljoprivredu, uređivanje zelenih površina, popularne su. Ono što dodatno poboljšava prodaju ovih mini-mašina jeste i pristupačna cena, kao i dobra servisna mreža i lager rezervnih delova.

Oni koji preferiraju domaće prehrambene proizvode, preko oglasnika mogu pazariti ovakve proizvode od malih domaćih proizvođača.

U ponudi Đubriva svih vrsta - Na oglasniku Sasomange su u ponudi i đubriva - veštačko i prirodno đubrivo za razne biljne kulture. Cene su od nekoliko stotina dinara za određena sredstva do 20.000 dinara, zavisno od namene, kvaliteta i veličine pakovanja - kaže za Kurir Đorđe Kisin.

- Možete kupiti mesne delikatese kao što su domaće šunke, kobasice, čvarci, takođe i mlečne proizvode, mleko, sireve, kajmak, jaja, med, džemove, ajvar i drugu zimnicu, ali i domaće sokove kao što su pravile naše bake na selu, domaća vina, sirupe, voće i povrće.

