NEPRIZNATA CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SPREMNA DA POTPLATI NOVCEM DA BI DOBILA AUTOKEFALNOST: To nije sve, otimaju i imovinu SPC!

Nepriznata Miraševa Crnogorska pravoslavna crkva uporno pokušava na sve načine da dobije autokefalnost i da otme imovinu Srpske pravoslavne crkve, a sada je intenzivirala svoje lobiranje pošto je patrijarh vaseljenski Vartolomej priznao autonomiju raskolničke Makedonske pravoslavne crkve, a posle njega isto učinio i Sveti arhijerejski sabor SPC.

Novopečeni šef diplomatije Crne Gore Ranko Krivokapić, čija stranka ima mizernu podršku u narodu, na sastanku sa ukrajinskim i makedonskim kolegama Dmitrom Kulebom i Bujarom Osmanijem u Berlinu tražio je podršku za tu nameru.

foto: Profimedia

Podsetimo, patrijarh Vartolomej je pre tri godine potpisao i priznanje autokefalnosti i Ukrajinskoj crkvi (koja je vekovima deo Ruske crkve), ali nisu sve pravoslavne crkve podržale tu odluku, a portparol ruskog patrijarha Aleksandar Volkov ocenio je da se patrijarh Vartolomej, time što je uručio tomos raskolnicima u Ukrajini, potpuno udaljio od svetskog pravoslavlja.

Protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić, stručnjak za crkveno pravo i crkvenu istoriju, prokomentarisao je za Kurir ovaj postupak Krivokapića i nastojanja raspopa Miraša Dedejića i njegovih sledbenika, naglasivši da sve što rade i što su radili, pa uključujući i ovu "diplomatsku" aktivnost, vode u svetlu antisrpske mržnje.

foto: Marina Lopičić

- Sve vodi ka promovisanju crnogorske nacionalne svesti koja je odvaja od Srbije. Oni su spremni da čak nasrću i na svetinje, da otimaju imovinu, kao što su to radili decenijama, pa čak su pokušavali i da pronađu načine da potplate nekoga u svešteničkim redovima. Ipak, važno je naglasiti da narod zna da se to neće desiti, da u našim redovima to neće proći tako i da do autokefalnosti neće doći - ističe dr Džomić.

Traje godinama Već dugo kidišu i na Ostrog Podsetimo, sledbenici kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve su i ranije podnosili zahtev za prisvajanje manastira Ostrog, kao i za ukidanje vlasništva SPC nad ovom svetinjom, a kako se tada spekulisalo u javnosti, glavni motiv im je novac koji manastir Ostrog dobija od hodočasnika i priložnika.

I verski analitičar Željko Injac veruje da će se Miraševa CPC na sve načine boriti da dobije autokefalnost, ali da će im na tom putu zauvek stajati narod.

foto: Printscreen

- Agitovanje za autonomiju CPC je postojalo još na kongresu DPS koji je pre dve godine bio u Nikšiću i kad se govorilo da će se napraviti autokefalna crkva te da Crna Gora nije završila dok ne dobije ideološku crkvu. Nije im pošlo za rukom da stvore posebnu crnogorsku naciju s posebnim identitetom koja će biti odvojena od crkve jer jasno je da narod pripada svetosavskoj crkvi i nikakva politika to ne može da promeni - naglašava Injac:

Patrijarh Porfirije i arhiepiskop Stefan Liturgija pomirenja SPC i Ohridske arhiepiskopije Patrijarh srpski Porfirije i arhiepiskop makedonski Stefan, koji je na čelu nove kanonski priznate Ohridske arhiepiskopije, služiće sutra liturgiju pomirenja u Hramu Svetog Save u Beogradu. Liturgija će početi u devet sati, a sasluživaće svi arhijereji obe crkve. Patrijarh Porfirije poziva verni narod da u što većem broju prisustvuje arhijerejskoj liturgiji.

- Oni će zasigurno i dalje pokušavati na sve načine da ostvare ono što su naumili. Međutim, u ovom slučaju postoji crkvena narodna svest, što se i pokazano u litijama, a time narod jasno stavlja do znanja da je lojalan Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

NVO raspopa Miraša ne odustaje CPC podnela inicijativu za zemljište na kom bi gradili svoj ritualni objekat Samoprozvana nekanonska NVO organizacija "Crnogorska pravoslavna crkva (CPC)" pokrenula je inicijativu za prenos vlasništva nad placem u Podgorici na kojem bi gradili svoj ritualni objekat, koji bi oni nazvali "Saborna crkva". - CPC je pokrenula inicijativu kod Glavnoga grada i Vlade Crne Gore da joj prenesu u vlasništvo plac označen u DUP "Nova varoš" (UP 9), od 2.000 kvadrata, na brdu Gorica - saopšteno je iz ove organizacije, sve uz takozvani blagoslov samoprozvanog vladike i mitropolita raspopa Miraša Dedeića.

Pokušavali su i preko drugih veza, lobirali i kod carigradskog patrijarha, pa čak i kod Rusa, a pokušavaće i dalje, međutim, svi sveštenici i episkopi u Crnoj Gori su odani SPC.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

00:30 Obeležavanje sto godina od ujedinjenja SPC