PRINCEZA DANICA KARAĐORĐEVIĆ ZA KURIR: Filip i ja želimo da budemo svetionik narodu! Srbija je naša kuća, jedna jedina!

Naša vizija je da budemo poput svetionika i osvetlimo situacije koje bi mogle da se promene, da se svakodnevni život i život na duže staze zaista unapredi, ali i vodi računa o tradiciji uz moderne vrednosti koje zastupamo, počev od održive budućnosti. Filipu i meni najviše je stalo do podrške narodu, da u značajnim momentima ljudima damo glas, pomognemo. Želimo i da Srbi iz dijaspore imaju značajan odnos prema vraćanju u domovinu, osećaj pripadnosti svemu što je naše jer Srbija je naša kuća, naša zemlja, jedna jedina, kaže u ekskluzivnoj ispovesti za Kurir princeza Danica Karađorđević, supruga princa naslednika Filipa Karađorđevića, koji je u žiži javnosti nakon odluke starijeg brata princa Petra Trećeg da abdicira u njegovu korist.

Svedena šminka, odeća, kao i blag lak na noktima, ruke prekrštene po "kraljevski" za fotografisanje, da se vidi i smaragdni verenički prsten... Kamen boginje Venere nije slučajan, ni po simbolici ni po imenu - ljubav i nada, uz zvezdu Danicu. Nalazimo se u Hramu Svetog Save, prilaze ljudi, mnogi bi sliku i uspomenu... A kad peške krenusmo niz Vračar, prinčevski par - ko sav normalan svet. Otrča princeza do kioska po hladnu vodu...

Ništa posebno, kaže nam princeza Danica, ne menja to što je njen suprug sad princ naslednik.

- Uvek je lepa pažnja na nama, nastavljamo aktivnosti u zemlji i inostranstvu, najvažnije nam je da smo i dalje autentični i da vodimo život koji će imati odjeka i biti primer. Ako sve ovo što radimo može nekom da posluži, dobili smo mnogo. Recimo, veoma često idemo na Kalenić pijacu, žalili su nam se pijačni prodavci, podržali smo ih. Svuda u svetu volimo da odemo na pijace jer one predstavljaju specifične proizvode iz svake zemlje. Tezge su na beogradskim pijacama skupe, pričaju nam prodavci, a nisam videla ni u Francuskoj ni u Španiji da na pijaci imaju kase... - priča princeza Danica.

NIŠTA NIJE TEK TAKO Nije ni sanjala, kako kaže, da će postati princeza, ali kad razmisli, zapravo je njen život bio i neka "pripremu" za to. - Moj put je bio potpuno drugačiji, umetnički, ali je vaspitanje bilo puno poštovanja prema tradiciji, roditeljima, svim vrednostima u koje i danas verujem i koje sledim. Tako da ništa nije tek tako. A kroz Ciletove i svoje izložbe i zvanični život umetnika imala sam priliku da nastupam u izlagačkim aktivnostima, budem okružena ljudima i poštujem protokole - kaže princeza Danica.

Ćerka čuvenog slikara Milana Cileta Marinkovića u životu nije mislila da će biti princeza. Odrasla je u Parizu, gde je paralelno završila grafički dizajn na Akademiji primenjenih umetnosti i studije komparativne književnosti i slavistike na Sorboni, bavila se kolažom, svojim i očevim izložbama po Beogradu i u svetu. A onda je jedan susret u Beogradu promenio sve.

Prestolonaslednik Aleksandar, inače ljut na sinove što su abdikaciju izveli bez njega, izjaviće da je upravo princeza Katarina, s kojom princ Filip, kako je rekao u ekskluzivnom intervjuu Kuriru, i ne govori, upoznala Filipa s Danicom.

- Naš susret je bila lepa okolnost. A verujem da bismo se Filip i ja upoznali bilo gde u svetu, mislim da su neki ljudi predodređeni jedno drugom - priča princeza Danica, koja ne želi da govori o odnosima na srpskom dvoru, ali naglašava da poštuje Filipovog oca.

Upoznavanje se zapravo, s osmehom se seća, svelo na gradove - Veneciju, Pariz, Sevilju, London...

- Zbog Filipovog posla, a i mog, jer se osim svojih izložbi bavim i organizovanjem Ciletovih, nalazili smo slobodno vreme i viđali se po svim tim gradovima Evrope. A potom shvatili da je prirodno i jednostavnije da živimo zajedno. Izabrali smo London, gde je bio Filip. Kako mu je pandemija omogućila rad od kuće, rešili smo da se baš na Vidovdan 2020. doselimo u Beograd, na Vračar - priča princeza.

U međuvremenu, Beograd i svet pratio je raskošno venčanje u srpskoj prestonici oktobra 2017. godine, a februara sledeće rodio se Stefan - naslednik Karađorđevića, centar njihovog sveta. Dečak, princ, raste na Vračaru, daleko od dvora, na koji više i ne zalaze, ide u državni vrtić...

- Izuzetno sam posvećena Stefanovom odgajanju i vaspitanju. Najvažnije je da on vidi tradiciju, da oseti mentalitet našeg naroda, koliko god može u svojim malim godinama. Vodimo ga sa sobom gde god je prikladno, a najviše u crkvu i manastire. Ali on je i sasvim prirodno dete, u vrtiću verujem samo drug, a ne princ. I sama sam išla u isti vrtić, čak je Stefanova vaspitačica ista ona koja je mene gledala, još nije otišla u penziju. I pošto me se seća, a bila sam vrlo nestašna, malo je stroža i prema Stefanu. Nismo imali dilemu za državni vrtić kad smo došli u Beograd, znači mi ta nit - kaže princeza i dodaje:

- Živimo u blizini mojih roditelja, Cileta i Bebe, kod kojih smo živeli kad smo se doselili. Najvažnije je da budemo dobro organizovani, da možemo brzo da odemo po Stefana, završimo sve obaveze.

Dok se princ Filip bavi analizom tržišta i sate provodi na onlajn sastancima, od čega i žive, princeza je slobodna umetnica.

KRALJICA MARIJA INSPIRACIJA Među Karađorđevićima princezi Danici je posebna inspiracija kraljica Marija. - Kraljica Marija je bila posebna, pomagala je umetnost i bila mecena umetnicima. A mi upravo stvaramo Fondaciju princa Filipa i princeze Danice od Srbije koja će se baviti kulturnom baštinom i zaostavštinom porodice Karađorđević, ali imaće i širi domen, pa i održivu budućnost, energiju. Bavimo se i mladima, sportom, pokroviteljka sam ženskog fudbalskog tima Kraljica Marija iz Vrnjačke Banje, često smo na utakmicama - ističe princeza Danica, čije je venčanje oktobra 2017. bilo i omaž venčanju kralja Aleksandra i kraljice Marije 1922. u Sabornoj crkvi. - To je veoma važno za nas, odatle vuče ta želja da se povezujemo s tradicijom, da se vezuju neki simbolični datumi.

- U Udruženje primenjenih umetnika Srbije (ULUPUDUS) učlanjena sam od 2010. kao samostalni umetnik. Kada stižem, bavim se kolažima koji su moj likovni izraz i pogled na svet. U tatinom ateljeu Stefan i ja kolažiramo, bavimo se kreativnim aktivnostima - objašnjava princeza Danica.

Sa sinom dosta vremena provodi i u parku, a sve troje trude se da što više budu zajedno, da spremaju hranu...

- Filip mnogo voli da kuva, sprema veoma ukusnu hranu. Ali mnogo voli meso, pa uz dosta mesa na našem stolu mora biti i mnogo zdrave hrane, povrća - smeje se princeza, koja uz kafu obavezno uzima limunadu, jer umetnica mora biti zdrava.

Ne razmišlja, kako kaže, da li je moguće da Srbija jednog dana postane ustavna monarhija, a ona nekada kraljica. Samo želi veću porodicu.

- Stefan ima lep odnos prema deci, sigurno je da ćemo imati još dece...Veseo je, druželjubiv, vaspitavamo ga da bude radoznao, dajemo mu vetar u leđa - priča dok u žurbi ustaju iza stola.

Priča se odužila, vrtić samo što se nije zatvorio, Stefan čeka...

foto: Promo GRAČANICA I OČEVA IZLOŽBA Princ i princeza će uskoro i put Kosmeta, posetiće Visoke Dečane, Prizren... A krenuće od Gračanice i Vidovdanskih svečanosti, koje su princezi Danici posebno značajne. - U Domu kulture u Gračanici 1. juna biće otvorena velika samostalna Ciletova izložba. Mnogo se radujem, znam da je Dom kulture u Gračanici bogat galerijski prostor, biće to značajna izložba. Čast i zadovoljstvo mi je da otvorim tatinu izložbu, koja se organizuje upravo jer je Cile dobitnik značajne nagrade za životno delo Longin, koju je dobio još 2020, ali zbog pandemije uručenje i izložba nisu mogli da budu ranije - kaže princeza Danica.

