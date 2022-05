19 GODINA VAŠEG KURIRA! Uz rođendanski broj BESPLATAN PRIMERAK na 56 strana! NE PROPUSTITE!

U četvrtak, 19, maja je 19 godina vašeg i našeg KURIRA!

Tim povodom, uz rođendanski broj svim našim vernim čitaocima poklanjamo besplatan primerak štampanog izdanja na čak 56 strana!

U slavljeničkom broju, između brojnih tekstova i tema, pročitajte:

VELIKI INTERVJU CECE RAŽNATOVIĆ

Ne treba mi muškarac koji će da me fascinira kulama i gradovima! Samo ON može da me zaintrigira

VODITELJKA UZIMA PARE ZA S*KS!

Prostitutka iznela sve u javnost: Slala me sa Sanjom Stanković u Albaniju kod klijenta za 1.000 evra!

DEJAN SAVIĆEVIĆ ZA KURIR

Braćo Srbi, samo bez euforije na Mundijalu! Budite strpljivi, oprezni i čvrsto na zemlji!

EKSKLUZIVNO: VERA ČUKIĆ

Moj otac bi bio ponosan što me je Kinoteka odlikovala

PRINCEZA DANICA KARAĐORĐEVIĆ ZA KURIR

Filip i ja želimo da budemo svetionik narodu! Srbija je naša kuća, jedna jedina!

SUTRA NEK UMREM, SAMO DA MI SE VRATI SEĆANJE ŠTA SE DESILO KAD JE BRANKO POGINUO

Potresna ispovest Rasima Ljajića!

SKANDALOZNO

Milo Đukanović podržao prijem LAŽNE DRŽAVE Kosovo u Savet Evrope i NATO!

ŠOK PRIZOR NA BEOGRADSKOJ SVADBI! Konobar došao do stola i doneo RAČUN!

Gostima popadale vilice: Za 6 osoba 27.000 DINARA! (FOTO)

ZAŠTO BROJ 7 IMA CRTU

Nema veze ni sa astrologijom ni sa matematikom! IZNENADIĆETE SE! Pa vi i dalje stavaljate tu liniju!

DEVOJČICE U 4. RAZREDU DOLAZE SA SVADBARSKIM NOKTIMA U ŠKOLU

Majka dovela dete da uradi gel-lak jer jedina nema u odeljenju!

MATEJA PREPOZNALI PO MAJICI, SATU I TELEFONU!

Kapetan: Prolaznik je na internetu video da je mladić obučen kao Splićanin

KUM UBIO KUMA, IZREŠETAO MOMKA POSLE DOČEKA, MLADI SLETELI U DUNAV!

Ada Huja kao da je baksuzna!

foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Kurir.rs