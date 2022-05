NA DANAŠNJI DAN NATO JE UBIO PACIJENTE I GARDISTE Dr Jakovljević: Ne mogu zaboraviti krvave majke, drže tek rođene bebe

Tačno je 23 godine od dana kada su NATO bombe padale po bolnici "Dragiša Mišović" i kada je pogunulo troje pacijenta, čuvar i sedam gardista iz susedne kasrne.

Pedeset minuta posle ponoć raketa je razrila zgradu neurologije, koja je tik pored porodilišta. Do sme ograde bolnice bilisu i gardisti od po dvadeset i kusur godina. Pod ruševinama su izvučena tela Radoslava Novakovića (47), Branke Bošković (79) i Zore Brkić (82), koji su bili tu na lečenju. A kasnije je saopšteno da je poginuo i bolnički čuvar. S druge strane žice stradali su gardisti Vojske Jugoslavije - Aleksandar Bajin (20), Goran Verežan (21), Predrag Ignjatović (21), Branimir Krnjajić (20), Slaviša Miljković (21), Vojin Pejčinović (26) i Dragan Tankosić (20), koji su bili u vojnim kamionima tu parkiranim.

foto: Saša Pavlić

NATO je saopštio da je plan bio napad na kasarnu, ali se eto dogodio "nesrećni slučaj", pa je raket navodno zbog kvara skrenula sa linije navođenja.

U A bloku, preko puta onog B koji je gađan te noći dežurao je i hirurug dr Momo Jakovljević, koji je danas pomoćnik direktora ove bolnice.

- Bilo nas je četvorica, petorica hirurga na dežurstvu. Kad je pogođena zgrada neurologije prvih minut-dva nismo ni znali da li je raketa eksplodirala na Avali ili negde ovde. A onda smo videli dim. Imali smo te brze, mobilne ekipe, odjurili smo tamo. Uz samu bolnicu bilo je i sedam, osam kamiona, jer je tu u kasarna, da li su promašili te kamione ili šta je već bilo, ne znam - priča za Kurir dr Jakovljević i dodaje da srećom zgrada neurologije nije bila puna jer da jeste stradalo bi i više ljudi.

foto: Nikola Anđić

Ali dr Jakovljević nikada neće zaboraviti trudnice i majke s tek rođenim bebama jer je tik uz neurologiju zgrada ginekologije, odnosno porodilište.

- Bilo je mnogo povređenih trudnica, uglavnom su to bile posekotine po licu, nogama, rukama. Brzo smo stavljali šavove, da zaustavimo krvarenje. Nije to nikakav zahtevan posao bio, ali je bilo teško za gledanje. Deca koja su tek rođena, a sad imaju 23 godine, idu u zbeg. Jezivo je bilo. Te majke koje su preživele stres, drži tek rođeno dete od dan, dva, tri, u pidžamam beže, neke krvave. Koji su to preživljeni strahovi, s novorođenom bebom u naručju. Ostala mi je u glavi ta tužna slika, bila je kolona sanitetskih vozila koja su ih odvozila na druga mesta. Srećom, nijedna beba nije poginula. - seća se dr Jakovljević, koji poginule nije video, bili su zatrpani pod ruševinama.

U delu zgrade neurologije koja nije srušena bio je te noći i neurolog prim. dr Željko Radić, koji ni ne može da priča o svemu.

- Proteklo je dosta vremena i svaki pomen na taj događaj pobuđuje samo loša, teška sećanja - kratko nam je rekao dr Radić.

Kurir.rs