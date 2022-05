MINISTAR VULIN U KRALJEVU: Prisustvovao završnoj fazi ekipnog takmičenja "Trka heroja" na vojnom poligonu (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je danas završnoj fazi ekipnog takmičenja „Trka heroja“ na vojnom poligonu „Beranovac“ u Kraljevu u okviru „Vojnih igara“, koje organizuje Generalštab Vojske Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin po završetku „Trke heroja“ u kojoj su, pored predstavnika Vojne policije, učestvovali i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, istakao je da je konstantno ulaganje u razvoj našeg bezbednosnog sektora jedan od ključnih državnih prioriteta, te da je snažan bezbednosni sektor garant mira i stabilnosti države.

foto: MUP Srbije

- Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića, srpska policija, vojska i svi pripadnici snaga bezbednosti danas žive daleko bolje nego ranije i mogu da se nadaju poboljšanju svog materijalnog položaja i statusa. Pripadnici snaga bezbednosti su to svojim radom zaslužili, a država je tu da se njima i njihovim porodicama zahvali i barem malo oduži. Predsednik Vučić je inicijator masovne stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti i mi ćemo tu inicijativu slediti i ubuduće zato što nam je iskreno stalo do svakog pripadnika vojske, policije i Bezbednosno-informativne agencije, želimo da njihove porodice i oni budu zbrinuti i imaju rešeno stambeno pitanje. Odgovoran pristup države i briga za one koji danonoćno brinu o sigurnosti i bezbednosti svih naših građana nastaviće se i u narednom period- poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

foto: MUP Srbije

U „Trci heroja“, koja predstavlja četvrtu fazu takmičenja „Vojnih igara“, pored Vojne policije, učestvovali su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, a učesnici ovog takmičenja su se na stazi dužine 12 kilometara nadmetali uz savladavanje prirodnih i veštačkih prepreka duž cele rute.

„Vojna policija, baš kao i pripadnici jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova pokazali su čvrstu volju, motivisanost, izuzetnu spremnost i obučenost, odličnu koordinisanost, sinhronizovanost i timski duh na putu do svog cilja. Ima mnogo većih i razvijenijih armija i policija na svetu, ali upornijih, tvrdoglavijih i obučenijih nema. Zahvaljujući radu i patriotizmu koji pokazuju pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i zahvaljujući predsedniku Srbije i vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću, zahvaljujući ulaganjima države u opremu i obuke naših pripadnika, sa punim pravom možemo da kažemo da Srbija ima najrespektabilniju vojsku i policiju u regionu, a u Evropi među najrespektabilnijim", poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, na čiju se inicijativu, dok je obavljao funkciju ministra odbrane, uspostavilo ovo takmičenje u vojnim kompleksima „Žiča“ i „Beranovac“.

U takmičenju „Trka heroja“, pored Vojne policije učestvovale su četiri ekipe pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova – Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice, Jedinice za obezbeđenje i Posebne jedinice policije Policijske brigade Policijske uprave za grad Beograd, sa po sedam članova.

Ministar policije Aleksandar Vulin čestitao je svim predstavnicima Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova na prikazanim veštinama i sposobnostima i uspešnom savladavanju svih prepreka.

(Kurir.rs)