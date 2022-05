KONFERENCIJE DIGITAL DAY 2022 ODRŽAĆE SE 9. JUNA U BEOGRADSKOM DORĆOL PLATZU

Kraj sveta kakvog poznajemo simbolička je inspiracija ovogodišnje Konferencije Digital Day 2022, koja će se 9. juna održati u beogradskom Dorćol Platzu. Pojava koja izrazito karakteriše naše vreme je neprekidan niz korenitih promena koje svet pomeraju ka sferi digitalnog. Promene našeg društvenog okruženja, načina na koji stvaramo i doživljavamo lična i poslovna iskustva, promene u globalnoj ekonomiji, industriji zabave ili marketingu određeni su novim, digitalnim fenomenima i trendovima koji se smenjuju neverovatnom brzinom, tolikom da ih je teško uočiti, definisati i iskoristiti.

Dok brinemo globalne brige poremećenih lanaca snabdevanja i skoka inflacije, lokalno razmatramo posledice ukidanja kolačića i zero-click pretraga, pojmovi koji su nam brzo ušli u mainstream, poput kriptovaluta ili nezamenjivih tokena (NFT) doživljavaju prekonoćne uspone i egzistencijalne lomove. Možda razmišljamo da zbog posla ili lične radoznalosti “siđemo” u alternativnu realnost Metaverzuma ili Decentralenda, kao marketari žudimo za uspešnim viralom, kao roditelji pribojavamo se raznih izazova sa kojima će se susretati generacije koje dolaze.

O svemu ovome govoriće se na jedanaestoj, najznačajnijoj digitalnoj konferenciji u regionu Digital Day.

Konferenciju će obeležiti nastup digitalnih stručnjaka koji nisu samo posmatrači zanimljivih promena, već kreatori novih tendencija. Među njima, posebno mesto zauzima ‘prva šestorka’ konferencije:

Rodrigo Alier, izvršni direktor kompanije Glovo za partnerstva i brendove, održaće prezentaciju “Okončanje dosadašnjeg modela mesta trgovinske razmene”. Sa rastom i razvojem tržišta, učesnici su u potrazi za načinima sticanja kompetitivne prednosti unutar dinamičnog ekosistema. Tako i kompanija Glovo planira da svoj tržišni model unapredi sa trokomponentnog na četvorosegmentni (4-sided marketplace model).

Arnas Klasauskas, saosnivač i direktor marketinga u Kiss Agency, govoriće o kraju postojećeg koncepta kupovine medijskog prostora (media buying), sa posebnim osvrtom na strategije velikih igrača kao što su Facebook i Google Ads, a koje sve više insistiraju na sadržajima koje kreiraju korisnici.

Svyatoslav Biryulin, tvorac People Based Strategy koncepta, otkriće nam kojih zajedničkih 16 stvari imamo sa našim „glupim komšijom“ i zbog čega najbolji marketari znaju da put do uspeha vodi preko ispunjenog obećanja da će određena osnovna ljudska potreba biti zadovoljena.

Jason Barnard, osnivač i generalni direktor, Kalicube objasniće nam zbog čega su algoritmi visokotehnoloških kompanija poput male dece žedne znanja. Učeći sve o nama, ti algoritmi osmišljeni su da bi koristili korisnicima, klijentima i vlasnicima. Ali, ako su oni deca, mi smo odrasli koji moraju da ih nauče šta smeju, a šta ne smeju. Barnard je razvio koncept “Google kao dete” i u svom obraćanju će nam izneti na koji način moramo učiti to dete da bude dobro i digitalno vaspitano.

Andre Alpar, investitor i digitalni strateg, je „serijski preduzetnik“ koji je pored više kompanija razvio i četiri marketinške agencije i koji je nakon 20+ godina iskustva kao digitalni marketar, postao investitor. Andre će u toku svoje prezentacije objasniti kako se način na koji komuniciramo preko računara, telefona i drugih uređaja radikalno menja ka #VoiceFirst svetu, kakve će to promene doneti u budućnosti i na koji način uticati na dizajn proizvoda i marketing.

Prezentaciju rezultata AdEX istraživanja za 2021. godinu, koja je neizostavni programski deo Digital Day konferencije svake godine, predstaviće Đorđe Bukinac, kao predstavnik Radne grupe za izradu AdEx izveštaja.

Pored sjajnih keynote predavanja, ovogodišnji Digital Day obeležiće čak osam panela, tematski podeljenih na agencijski, medijski, gejmerski, event, art, performance, influencer i panel koji će predstaviti UNICEF istraživanje.

Na panelu pod nazivom “End of consumption of media content as we know it“ će se govoriti o izmenama načina kreiranja i konzumiranja sadržaja, ali i modalitetima poslovanja medijskih kompanija. Kako da plaćeni mediji zadrže svoju publiku, kako da se nametnu u moru besplatnog online sadržaja i gde se ex-YU region nalazi kada je model pretplate na medije u pitanju, govoriće medijski i SEO eksperti: Jelena Drakulić (CEO, Ringier Srbija), Nedim Šabić (SEO ekspert), Daniel Fazlić (Digital Editor in Chief, Bloomberg Adria) i Stevan Ristić (General Manager, Vreme), a panel će moderirati Jasmina Koprivica, Head of Digital, Euronews Serbia.

O industriji organizacije događaja govoriće se na panelu “Show Must Go On”. Da li je posle pandemije event industrija nastavila tamo gde je zastala 2020. ili i u njoj vidimo neke “nove normalnosti”, da li će se živi događaji vratiti u punom sjaju, a virtuelni otići u drugi plan, saznaćemo iz prve ruke od probranih panelista: Sanjina Ćorovića (Production Pool), Nikole Vrdoljaka (404 agency) i Ivana Petrovića (Exit Foundation). Razgovor će voditi Vladimir Kovač, osnivač i host, DigiTalk.

“Adland in Times of Change” je intrigantan naslov panela posvećenog promenama trendova u ponašanju potrošača tokom pandemije, sa akcentom na domen digitalnog. Izmene u načinima na koji ljudi rade posao, provode vreme sa porodicom, troše novac na kupovinu roba i usluga, zabavljaju se i druže, otvorile su ujedno i nove prilike i izazove u oblastima marketinga i oglašavanja. Lideri u ovim granama će publici otkriti koliko su one zapravo poremećene novim okolnostima i da li te okolnosti donose više dobrog ili lošeg za poslovanje. Katarina Pribićević, Strategy & Growth Director, McCann Beograd, će u razgovoru sa ekspertima iz marketinških i advertajzing agencija pokušati da mapira prostor i nove šanse koje bi trebalo da preoblikuju čitav digitalni ekosistem. Učesnici panela su: Boris Marčetić (Popular), Marko Pešić (Ovation BBDO) i Vladan Anđelković (New Media Ideas).

Ovogodišnji Digital Day 2022 je mesto gde će profesionalci, i svi koje digital zanima, moći iz prve ruke da saznaju o svetskim tendencijama u domenu digitalnog postojanja, pre svega kroz razmenu i prenos iskustava od strane globalno i regionalno najboljih u branši.

Karte za događaj mogu se nabaviti na sajtu digitalday.rs po ceni koja je zagarantovana do 8. juna.

