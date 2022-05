SEĆATE LI SE UŽASNE SEKS-IGRE OSNOVACA: Srbiju je zgrozila PUNJENA KOKOŠKA, a sve otkriveno kad je devojčica (13) zatrudnela!

Sećate li se “punjene kokoške” takozvane “igra” koja je šokirala Srbiju. Da podsetimo u njoj učestvuje pet dečaka i pet devojčica. Za nju se saznalo kada je jedna učenica (13) ostala u drugom stanju.

Proporcije pravog horora postale su poznate pošto ona nije znala da objasni ko je otac deteta. Posle iscrpnog razgovora sa devojčicom, otac i ginekolog su došli do saznanja o strašnoj igri koja je trenutno popularna među tinejdžerima u Srbiji.

– Ćerka se žalila na bolove u stomaku. Otišla je kod lekara, ispostavilo se da je trudna, pa je upućena na ginekološki pregled.

Kada smo je pitali kako se to desilo i ko je otac deteta, samo je odmahivala glavom – rekao je zabrinuti otac, i dodao da je njegova ćerka na kraju priznala da među vršnjacima postoji jedna aktuelna “igra”, i da je ona učestvovala u njoj.

Takozvana “punjena kokoška” je “igra” u kojoj učestvuje pet dečaka i pet devojčica. Oni se nalaze u stanu nekog od njih, onog čiji roditelji neće biti tu celo veče. Devojčica koja bude izabrana treba da zadovolji svih pet dečaka, a ako ne uspe, onda mora da “plati kaznu” – da bude njihova “žrtva” sa kojom će svi oni imati seksualne odnose, jedan za drugim.

– Ja sam u šoku. Ona ne zna ko je otac deteta, jer su svi dečaci imali seks sa njom. Navodno tinejdžeri pikiraju prazan stan, pa kada odu nečiji roditelji negde okupe se i igraju ovu strašnu igru, koja mora da se zaustavi – rekao je zabrinuti otac koji ne zna šta će da radi, i kome da se obrati.

Sociolog Ratko Božović tim povodom rekao je da je porodica potpuno propala, da nije ni tradicionalna ni moderna, i da deca nikada nisu vodila ovoliko raskalašan život.

– Sve im je dostupno, jer roditelji rade od jutra do sutra. Ovo je definitivno društvo u kojem vlada haos, bezakonje, morala nema. Ljudi se uče bezobrazluku, jer se i kroz rijalitije podstiče sve: nasilje, seks, živi se danas i ne razmišlja o sutra. Ono što se ne sme zanemariti je da u Srbiji ima puno nepismenih, a od nepismenih deca ne mogu da budu drastično drugačija – rekao je Božović, i dodao da više nema zdravog odrastanja.

Psiholog Aleksandar Šibul smatra da je ovaj problem uzeo velike razmere zbog uticaja grupe i niskog samopoštovanja.

– Deca nisu emotivno ispunjena. Porodica im nije dala dobar primer, hoće da se dokažu i misle da ukoliko pristanu na sve što se od njih traži, vršnjaci će ih tada prishvatiti. Među decom vlada velika nesigurnost, a zbog nje dolazi do sličnih problema. Uvek će postojati takve osobe u društvu, to je slično kao i sa prostitucijom, koja je u društvu otkad je sveta i veka. Možda bi rešenju problema pomogao preventivni rad, priča o seksualnosti –rekao je Šibul, koji se složio sa Božovićem da je deci danas sve dostupno, i da samo jednim klikom dolaze do pornića.

Kurir.rs/Telegraf

bonus video:

01:55 Patrijarh Porfirije držao opelo za Mateja Periša