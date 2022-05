STEFANOVIĆ ČESTITAO VLADICI DOSITEJU IZBOR ZA EPISKOPA VOJNOG: Verska služba u Vojsci dobila mudrog pastira i dostojnog episkopa

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović čestitao je vladici Dositeju Hilandarcu na izboru za episkopa lipljanskog, vikara Patrijarha srpskog i episkopa vojnog. “Shodno Vašem dosadašnjem iskustvu koje ste stekli kao arhimandrit u carskoj lavri manastira Hilandar i kao iguman manastira Ćelije Kolubarske, čvrsto verujem da je naša verska služba u Vojsci Srbije dobila mudrog pastira i dostojnog episkopa. Posebno me raduje i to što je naša vojska dobila episkopa sa oficirskim iskustvom, jer verujem da će Vam, pored iskustva stečenog u crkvi, pomoći da na najbolji način razumete težak vojni poziv i budete duhovni oslonac našim vojnicima”, naveo je ministar Stefanović na svom Fejsbuk nalogu. On je rekao da se uz tradicionalno negovanje dobrih odnosa i saradnje na očuvanju zajedničkih vrednosti slobode i ljubavi prema čoveku i otadžbini, iskreno raduje budućoj saradnji. "Želim Vam dobro zdravlje i mudrost u rukovođenju poverenom Vam službom i srdačno čestitam!”, naveo je ministar Stefanović.

Kurir.rs