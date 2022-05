DETALJNA PROGNOZA ZA POČETAK NEDELJE: Prvih dana temperatura paklena, a ONDA STIŽE OSVEŽENJE! Evo kada nas očekuju PLJUSKOVI

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.

Na severu i istoku pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u većem delu slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviša od 24 do 29.

Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno, ponegde s kišom ili pljuskom sa grmljavinom.

U utorak pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša od 27 do 31 stepen.

U sredu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša od 30 do 34 stepena.

Od četvrtka promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Direktor RHMZ-a prof. dr Jugoslav Nikolić, za Kurir kaže da su izgledi da će tokom juna, jula i avgusta u većem delu naše zemlje broj tropskih dana s maksimalnom temperaturom višom od 30 stepeni biti od 30 do 55, a na planinama do pet dana. Postoji mogućnost, kako kaže pojave toplotnih talasa tokom jula i avgusta.

Nikolić dodaje da klimatski izgledi ukazuju da će letnja količina padavina biti ispod višegodišnjeg proseka.

