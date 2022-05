MAJMUNSKE BOGINJE SE PRENOSE GEJ SEKSOM! Još ih zvanično nema u Srbiji, ALI AKO IH MUŽ IMA MOŽE DA PUKNE BRAK! (FOTO)

Sve je više obolelih od majmunskih boginja u Evropi, sa jučerašnjim danom evidentirano je 120 zaraženih, a Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je najveći broj slučajeva zabeležen među muškarcima koji su imali seksualne odnose sa muškarcima!

Batut Majmunske boginje se lako prepoznaju Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovoć Batut" narednih dana poslaće stručno uputstvo zdravstvenim ustanovama u vezi sa praćenjem majmunskih boginja. Epidemiologinja Dragana Đorđević Plavša kaže da se kod majmunskih boginja posle temperature, opšte slabosti i uvećanja limfnih čvorova javljaju ospe koje počinju na licu, a zatim na ekstremitetima i trupu. - Međutim, sada su slučajevi često prijavljivali da su ospe izraženije na koži genitalija - rekla je i poručila je da, ako neko posumnja na simptome majmunskih boginja, treba da se javi lekaru opšte prakse, a kasnije će biti dalje upućen kod infektologa.

Podaci SZO takođe kažu da su svi slučajevi majmunskih groznica identifikovanina klinikama za seksualno zdravlje.

foto: Shutterstock

Kako je navedeno, osip od majmunskih boginja može ličiti na neke polno prenosive bolesti, uključujući herpes i sifilis, što može objasniti zašto se ovi slučajevi otkrivaju na klinikama za seksualno zdravlje.

Zemlje u kojima su zvanično registrovane majmunske boginje - Australija - Belgija - Kanada - Francuska - Nemačka - Italija - Norveška - Portugal - Španija - Švedska - Velika Britanija - SAD

Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler je ranije rekao za Kurir da, prema njegovim saznanjima, svi koji su oboleli bili su muškarci.

foto: Privatna Arhiva

- U pitanju su bile osobe muškog pola od 20 do 40 godina starosti i za određeni broj tih muškaraca ustanovljeno da su bili u bliskom kontaktu sa drugim obolelim muškarcem. Kada kažem bliskom kontaktu, mislim na homoseksualnost - rekao je Šekler, i dodao da se majmunske boginje ne prenose lako, pa nema razloga za brigu i strah ukoliko virus dođe u Srbiju. Kako su se boginje raširile u već 12 zemalja, nije isključeno da se i u našoj zemlji pojave pojedinačni slučajevi obolelih.

Ipak, stručnjaci sa kojima je razgovarao Kurir saglasni su sa tim da može doći čak i do pucanja pojedinih veza ili brakova ako se u svetlu ovih podataka zarazi muškarac, jer kod devojke, odnosno supruge, može doći do sumnje da on ima biseksualne sklonosti i da je to krio od nje.

Gde sve izlaze ospe - na licu - na genitalnim regijama - na rukama i nogama - može ih biti od nekoliko do nekoliko hiljada

Seksolog prof. dr Aleksandar Milošević kaže da se u starijim društvima tačno znalo ko je drugačije seksualne orijentacije, što danas nije slučaj.

foto: Dado Đilas

- Danas ima dosta njih koji nisu seksualno definisani. Oni koji su biseksualci to retko priznaju. Dosta je i brakova u kojima su žene paravan, a odnos može biti razoren generalno saznanjem o prevari, a posebno mislim da je još gore za ženu kada sazna da je muškarac vara sa drugim muškarcem. Kod normalnih veza to ne može proći kao nešto što se prevazilazi, a ako je veza iz interesa, onda će žena i na to zažmuriti.

Prvi simptomi - povišena temperatura - intenzivna glavobolja - bolovi u mišićima i krstima - opšta slabost - manjak energije - uvećane limfne žlezde Drugi stadijum bolesti - javlja se jedan do tri dana kasnije - pojavljuju se ospe i to raznolike - prvo izlaze one zaravnjene s nivoom kože - posle mogu biti i iznad tog nivoa - mehurići mogu biti ispunjeni bistrom ili žućkastom tečnošću - prelaze u kraste, koje na kraju otpadnu

Vesna Tomić, socijalni psiholog, takođe kaže da je dosta biseksualaca u društvu koji se o tome ne izjašnjavaju i da im žene i deca često služe kao paravan.

foto: Zorana Jevtić

- Ukoliko se ne dokaže da se muškarac zarazio majmunskim boginjama odnosom sa drugim muškarcem, onda to ne može da rasturi brak. A sve je to lako proverivo. Ako se proveri i dokaže, onda može i ne mora. Ima u Srbiji dosta ekonomskih brakova, u kojima su muškarci ti koji doprinose kući, pa u takvoj jednoj bračnoj zajednici postoji visok stepen tolerancije.

