BOGINJE MOGU DA SE ŠIRE I VEŠTAČKI Srpski epidemiolog podsetio šta se desilo 1978. DVE LABORATORIJE ČUVAJU VIRUS (VIDEO)

Majmunske boginje se ne prenose lako, pa nema razloga za brigu i strah ukoliko virus dođe u Srbiju, kaže virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler. Milanko Šekler dodaje da u Evropi nema smrtnih slučajeva od te bolesti, i da potporna terapija i antivirusni lekovi deluju na adekvatan i efikasan način.

Do sada je potvrđeno 80 slučajeva majmunskih boginja u 12 zemalja – devet evropskih, kao i u SAD, Kanadi i Australiji. Izrael je prijavio prvi potvrđen slučaj majmunskih boginja. Reč je o muškarcu u tridesetim godinama koji se vratio sa putovanja po zapadnoj Evropi.

Oboleli ima blage simptome bolesti i nalazi se u karantinu. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se ispituje još 50 sumnjivih slučajeva. Za njih ne postoji vakcina, ali one koje su korišćene za iskorenjivanje malih boginja su do 85 odsto efikasne, tvrde u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Radna teorija polazi od navoda da je epidemija izazvana seksualnim kontaktom.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su epidemiolog Zoran Radovanović i dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu prof.dr Vladimir Jakovljević.

- Mislim da nema mesta panici kada govorimo o majmunskim boginjama, to je bolest koja je poznata. Kovid pandemija ostavila je ogromne posttraumatske posledice. Moje lično mišljenje je da nema mesta panici. Po svim nekim podacima, ove boginje ne ostavljaju neke ogromne posledice - rekao je u jutarnjem programu Kurir televizije dekan Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu prof.dr Vladimir Jakovljević.

Epidemiolog Zoran Radovanović podsetio na istoriju slučaja majmunskih boginja.

- Za njih se saznalo 1983. godine. To je, u stvari, bolest sitnih sisara, glodara, ali otkriveno je među majmunima. To je bilo u vreme kada su se iskorenjavale velike boginje. Prvi slučaj kod čoveka javio se oko sedamdesetih godina, prošlog veka. Tada je počelo i iskorenjivanje velikih boginja. Lanac zaražavanja završen je avgusta 1977. godine. Bio je jedan laboratorijski slučaj 1978. godine, a to je skrenulo javnosti pažnju, da zaraza može da se širi i iz laboratorije. Pa je onda odlučeno da postoje samo dve laboratorije u svetu koje će čuvati taj virus - rekao je epidemiolog Zoran Radovanović.

