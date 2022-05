DOBRIVOJE JE IMAO LEUKEMIJU, A NIKOGA DA MU DONIRA MATIČNE ĆELIJE! Šansa je stigla iz Nemačke, UPOZNAO JE ŽENU KOJA GA JE SPASILA

Akutna leukemija je bila razlog zašto je Dobrivoju Stepanoviću (48) transplantacija matičnim ćelijama bila jedini lek te 2016. godine.

U Srbiji za njega nije bilo podudarnog nesrodnog davaoca, pa je spas stigao iz nemačkog registra.

- Prvo sam se suočio sa strahom. Pitao sam se da li je transplantacija jedino rešenje, kako se nalazi davalac, kakva je procedura, koliko je bolno, a koliko uspešno. Nakon toga, usledilo je prihvatanje da je to ipak najbolje rešenje. Veliko olakšanje je predstavljala činjenica da bi se sve radilo u Srbiji, na VMA, kod doktora koji su mi ulivali veliko poverenje - rekao je on i dodao da kada je posle nekoliko meseci čuo da je nađen davalac, nije verovao da je to tačno i tražio sam potvrde da to nije san.

- Neverovatno mi je bilo da negde daleko postoji neko sa "istim parametrima" kao i ja, da je taj neko plemenit i spreman da učini tako nešto za dobrobit potpuno nepoznatog čoveka. Danas je moja ćerka u bazi Registra, kao i sestrić. Uskoro će biti i moj sin, čim postane punoletan. Oni znaju da to nije teško, a znatno povećava šanse da se nekome, ko je u situaciji u kakvoj sam bio ja, spase život - kaže Dobrivoje i dodaje da je nakon uspešnog oporavka i upoznao Sofiju iz Nemačke koja mu je donirala matične ćelije.

