PREKO OGLASA ZA LETO MOŽETE DA SE OBUČETE ZA MALO PARA! Majice od 50 dinara, kupaći od 500, japanke 200 dinara! (FOTO)

Od početka pandemije koronavirusa posebno je zaživela onlajn prodaja odeće i obuće, pa tako ova grana cveta i u susret letnjoj sezoni.

Oni koji žele da se pripreme za letovanje ili kupe bilo koji odevni komad to mogu uraditi preko oglasnika Sasomange.rs, koji u ponudi ima posebnu kategoriju proizvoda "od glave do pete".

Nenad Kovačević, koordinator tima oglasnih savetnika za ostale kategorije u Sasomange.rs, kaže da u toj kategoriji na ovom sajtu ima aktivno čak više od 81.000 oglasa.

Kako navodi, tu se nalaze odeća i obuća za muškarce, žene i decu, a pored toga, u ponudi je i dosta aksesoara, poput tašni, rančeva, satova, kačketa, rajfova, šalova, kaiševa, kofera, torba i još mnogo čega.

- Najpopularniji za oglašavanje, ali i za kupovinu, jesu odeća i obuća. U zavisnosti od perioda godine i sezonalnosti, razlikuju se stvari koje se traže. U ovom periodu godine više od ostalih kategorija popularne su letnja odeća i obuća, i to pre svega šorcevi, majice, košulje, papuče, sandale i slično - navodi Kovačević i dodaje da se osim toga u asortimanu kategorije "od glave do pete" nalazi još mnogo proizvoda.

- U ponudi od ženske odeće je apsolutno sve: jakne kaputi, prsluci, pantalone, farmerice, trenerke, majice, šorcevi, duksevi, džemperi, suknje, haljine, sakoi, košulje, pidžame, spavaćice, trudnička garderoba - kaže naš sagovornik.

Inače, prodaja polovne odeće u Srbiji nije novitet, kao ni to da se ona može kupiti preko oglasnika, i to za malo para.

- Polovnu garderobu je moguće kupiti veoma povoljno. Cene ženskih majica se kreću već od 50 dinara. S druge strane, najskuplje majice koštaju i više od 100 evra. Što se tiče ženskih šorceva, oni se u najjefitnijoj varijanti mogu kupiti za 150 dinara, a u ponudi su i oni od 5.000 dinara. Pored toga da li je stvar nova ili polovna, na cenu znatno utiče kvalitet, brend, a neretko i veličina - kaže Kovačević.

Kako nam je leto na pragu, mnogi sada pretražuju upravo letnju odeću i aksesoare, o čemu svedoči i naš sagovornik s portala Sasomange.rs. - S obzirom na to da je leto na vidiku, građani se sve više interesuju i za kupaće kostime. Korišćeni se prodaju već od 200 do 1.500 dinara, a i novi primerci su dostupni već od 500 - kaže on i dodaje da se na oglasniku svakako može naći povoljnija ženska garderoba, naročito ako nam problem ne predstavlja da koristimo već nošene stvari.

Onlajn kupovina može imati i neke mane, ali oni koji kupuju putem interneta dobro znaju kako stvari u virtuelnom svetu funkcionišu.

- I nove stvari se prodaju po uglavnom istim cenama kao u prodavnicama, tako da i u tom slučaju cene nisu prepreka za kupovinu. To je i najveća prednost kupovine preko oglasnika. Potencijalni problem može predstavljati nemogućnost da se isprobaju i uživo vide stvari koje se kupuju, osim ako se drugačije ne dogovorimo s prodavcem - obrazlaže Kovačević i dodaje da je ponuda kvalitetna i raznovrsna i u kategoriji ženske obuće.

50 - polovna ženska majica 12.000 - najskuplja ženska majica 150 - najjeftiniji polovni ženski šorc 5.000 - najskuplji ženski šorc od 200 do 1.500 - korišćen kupaći kostim od 500 i više - nov kupaći kostim od 200 do 20.000 dinara - sandale i papuče 200 - najjeftiniji muški šorc 10.000 - najskuplji mušku šorc 100 - najjeftinija muška majica 200 - najjeftinija muška košulja 200 - najjeftinije muške papuče ili japanke 20.000 - najskuplje muške papuče ili japanke 30.000 - najskuplje muške cipele 100 - najjeftinije naočare za vid ili sunce *Cene su izražene u dinarima

- Dostupne su patike, cipele, čizme, sandale, papuče, baletanke. Na pragu letnje sezone najčešće se oglašava, ali i kupuje letnja obuća - sandale i papuče. Cena sandala i papuča je od 200 pa sve do preko 20.000 dinara. Kao i za žene, i za muškarce je u ponudi sve što je potrebno za odevanje.

- Tu su kaputi, mantili, jakne, prsluci, pantalone, farmerice, trenerke, šorcevi, majice, duksevi, džemperi, sakoi, odela, košulje, pidžame, badementili i ostalo - kaže on. Naglašava se da su do muške odeće u ovom periodu najtraženiji šorcevi, majice, košulje.

- Cena najjefitinijih šorceva je već od 200 pa sve do preko 10.000 dinara u zavisnosti od stanja i kvaliteta. Majice su dostupne već od 100 dinara, ali s druge strane, najskuplji primerci koštaju i preko 20.000. Najjeftiniju polovnu košulju možemo pazariti već od 200 dinara, a najskuplja nova košta i po više stotina evra. Od muške obuće tu su cipele, čizme, patike, papuče, japanke i sandale. Sandale se kupuju već od nekoliko stotina dinara pa do više stotina evra. Cena papuča i japanki se kreće od 200 pa do preko 20.000 dinara. Ponuda muških cipela je jako raznovrsna, pa se i cene drastično razlikuju. Polovne cipele se kupuju od nekoliko stotina dinara, a za najskuplje nove je neophodno izdvojiti i preko 30.000 dinara.

Pored toga, u ponudi na sajtu Sasomange.rs nalaze se i aksesoari kao što su:

- Tašne, torbe, rančevi, satovi, šeširi, šalovi, naočari, privesci, nakit, novčanici, neseseri, tabakere, kravate, držači za kartice... Najpopularnije kategorije su satovi, torbe i tašne, naočare. Cene satova, u zavisnosti od vrste i kvaliteta, ali i od toga da li je nov ili polovan, kreću se od nekoliko stotina dinara do više hiljada evra. Raznolika je ponuda i cena tašni i torbi, pa se cene kreću u rasponu od nekoliko stotina dinara do više stotina evra. Slična je situacija i s naočarima, kako za sunce, tako i za vid. Moguće ih je kupiti već od 100 dinara, a one u najskupljoj varijanti koštaju i po nekoliko stotina evra - zaključuje naš sagovornik.

Suzana Trajković

