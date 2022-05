NEVEROVATNA PRIČA Momka teškog oko 400 kilograma operacijom stesali na 270! A onda se majka umešala da je SIN MNOGO SMRŠAO!

Ovo je neverovatna priča o podvigu jedne klinike u kojoj je operisan čovek od bezmalo 400 kilograma, koji je bukvalno bio širi nego duži, što bi naš narod rekao, i smanjen mu želudac kako bi mu spasli glavu.

Ali ovo je i priča o ljudskoj gluposti i tome kako je mamin sin "previše smršao" i spao na 270 kg, pa je morala da ga podgoji, čime mu je život opet ugrožen!

O slučaju kojim niko na svetu nije hteo da se bavi do Bečka privatna klinika (Wiener Privatklinik - WPK) ispričali su nam hirurg Harald Rozen (Harald R. Rosen) i Sandra Sajler (Sailer), glavna medicinska sestra odeljenja WPK, inače rođena Beograđanka. Poznati lekar radio je neko vreme na Bliskom istoku, pa je 2014. u Kataru pozvan da pogleda i mladića od 27 leta i neverovatnih 400 i kusur kilograma.

- Dobio je neku infekciju i morali su da sruše zid kuće da bi ga izneli i odneli u bolnicu, u kojoj su mogli samo u prizemlje da ga unesu. Kad sam otvorio vrata i video ga, rekao sam: "Ne, ne!" - priča za Kurir prof. Rozen, koga su pitali da pacijenta prebace u Beč.

- Kazao sam: "Trenutno nemam slobodnu djutifri torbu" - veli s osmehom prof. Rozen, pa dodaje da su ih odbili i Njujork i London, a da je da nema šanse rekao i suvlasnik WPK. Jer nije lepa reklama da ti pacijent umre zbog operacije. Ipak, počeli su da razmišljaju...

- Najpre smo morali da pitamo naše arhitekte da li je sprat WPK dovoljno jak da izdrži pacijenta koji sa specijalnim krevetom ima 1,2 tone! Napravili smo svojevrsni kran i lutku istih gabarita kao što je on da bismo sve proverili i utrenirali se. Bio je širok 160 cm, a naš lift 165 cm! Dovezen je vojnim avionom "antonov", koji prenosi tenkove. Kad je sleteo u Beč, tu su bili i vatrogasci, specijalna kola hitne pomoći, ukupno 25 ljudi, zatvorili smo i ulicu oko bolnice. Stavili smo ga u lift i krenuli na treći sprat, s kog su svi izašli. Čekali smo da se vrata lifta otvore i izneli ga. "Uspeli smo!", vrisnuli smo - priča prof. Rozen.

Sandra Sajler, koja je sa 19 godina iz Beograd krenula put Beča, gde se maksimalno posvetila obrazovanju u svojoj struci, od početka do kraja bila je u ovom poduhvatu, koji ju je koštao silne snage i znoja. Za Kurir kaže da im je prijavljeno da pacijent ima 416 kg, da je visok 150 cm, a širok 160. Inače, idealna težina za njegovu visinu je 47,8 kg!

- Iznajmili smo specijalni krevet i sproveli simulacije kako bismo uvežbali kako da pomeramo toliko tešku osobu po krevetu, kako da se krećemo okolo, kroz vrata, u liftu... Nabavili smo lift koji može da podnese do 500 kg, dušek, proizvode za negu naručili iz Amerike, a WC šolja, koja može da izdrži do 600 kg, stigla je iz Nemačke - objašnjava za Kurir Sandra, koja u vezi s tim što su angažovali brojne ljude, pa i vatrogasce, policiju, dodaje:

- Morate planirati i najgore moguće scenarije, a mi smo bili jedina bolnica koja je bila spremna da primi tog pacijenta. Bezbednost je na prvom mestu. Pacijent je na kraju prevezen bez problema. Svi zajedno radili smo neverovatno dobro!

Na prijemu je, ipak, imao 391 kg, a posle tri meseca i posebne nege, dijete, psihološke pripreme igricama o fitnesu, tokom kojih je smršao 60 kg, došlo je vreme za operaciju smanjenja želuca.

- Međutim, naš operacioni sto može da podnese 250 kg, što je pola njega, pa sam mogao samo pola da ga operišem - šali se prof. Rozen i dodaje da su zahvat izveli na univerzitetskoj klinici čiji sto može da "preživi" do 600 kg.

- Ovo je lepa priča šta možemo da uradimo laparoskopijom i minimalno invazivnom hirurgijom pri smanjenju želuca. Da smo ga sekli, verovatno bismo ga ubili na operaciji jer kada otvorite ljude i od 200 kg, potom leže u krevetu 10-14 dana i dobiju sve moguće komplikacije posle klasične hirurgije, počev od embolije i infekcija - kaže prof. Rozen.

Posle uspešne tzv. bajpas operacije i osam meseci provedenih u WPK, mladić se vratio kući sa 120 kg manje - 270. Na naše pitanje šta je sada s njim, prof. Rozen veli:

I DA ŽIVIM 200 GODINA, NE BIH SVE POSTIGAO

- I da živim 200 godina, ne bih postigao da operišem sve koji to moraju, a to su ljudi koji nikad nisu uspeli s dijetama. Posle operacije ostaje samo 10 odsto želuca, što je više nego dovoljno za normalan život. Prvih šest meseci pacijenti me mrze jer ne mogu više da jedu kao pre. A potom im nešto klikne i shvate da mogu da idu stepenicama, imaju normalne rezultate krvi... - priča prof. Rozen.