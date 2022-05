SPREMITE SE ZA GLAVOBOLJU I NESANICU Posle prijatnog petka, za vikend naglo pogoršanje vremena! OČEKUJU SE OBILNE PADAVINE

Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu oko 27 stepeni. Za vikend osveženje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom.

Petak

Biće malo toplije nego juče. Veći deo dana preovlađivaće sunčano uz povremenu slabu do umerenu oblačnost. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 27 do 32 stepeni Celzijusa.

Krajem dana i u toku noći na severu i zapadu očekuje se jače naoblačenje mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni i severozapadni vetar.

Subota

Pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni Celzijusa.

Nedelja

Pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegde i sa grmljavinom. Na istoku i severoistoku lokalno obilna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 18 do 22 stepeni Celzijusa.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za petak

Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Izvestan oprez se i dalje savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.

