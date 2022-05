DIREKTOR RHMZ OTKRIVA KAKVO NAS ČEKA LETO: Da li će biti PAKLENIH vrućina, koliko će biti TROPSKIH dana i u kom mesecu preti SUŠA

Iako je za nama mesec u kojem je vremenska prognoza oscilirala, tačno se zna kakvi su nam klimatski izgledi za predstojeće leto, i to konkrektno za jun, jul i avgsut mesec ove godine.

Upravo i njima za Kurir je govorio prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Topao i sušan jun

Kako je naveo, jun koji je pred nama biće prilično topao i sušan.

foto: Beta/ Dragan Gogić

- Očekuje se topao jun, sa srednjom junskom temperaturom vazduha za do +2 stepena iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 20 do 23 stepena u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 12 do 17 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za jun biti od 24 do 26 stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 14 do 20 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 11 do 16 stepeni, a u planinskim predelima od 5 do 10 stepeni - rekao je on i dodao da se prognozira od 13 (Požega,Kuršumlija) do 18 letnjih dana (Negotin,Zaječar) u nižim predelima, u Beogradu 16, a na planinama do 5 dana (Zlatibor).

Kako je naveo, prognozira se da će junska količina padavina biti ispod prosečnih vrednosti u celoj Srbiji, u nižim predelima biti od 50 do 70 mililitara, a na planinama od 70 do 100 mililitara, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja.

- Očekuje se da u junu broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 8 (Negotin) do 12 dana (Valjevo, Loznica) a u brdsko-planinskim krajevima od 10 (Crni Vrh) do 13 dana (Zlatibor) - navodi on.

foto: Privatna arhiva

Topao i sušan jul u celoj Srbiji

Profesor Nikolić kaže da se očekuje topao jul, sa srednjom julskom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem oko +3 stepena.

- Srednja julska temperatura vazduha u intervalu od 23 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 15 do 19 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za jul biti od 30 do 32stepeni u nižim predelima, a u planinskim predelima od 20 do 24 stepena, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 15 do 20stepeni, a u planinskim predelima od devet do 14stepeni. Očekuje se da broj tropskih dana bude u intervalu od 9 (Požegi) do 15 (Zaječar, Niš), u Beogradu 12, u nižim predelima - rekao je on i naveo da se tokom jula prognozira deficit padavina u celoj Srbiji.

- Prognozira se da će srednja julska količina padavina u nižim predelima biti od 45 do 70 mililitara, a na planinama od 60 do 90 mililitara, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. Očekuje se da u julu broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od 6 (Negotin) do 10 (Loznica, Požega) dana a u brdsko-planinskim krajevima do 12 (Zlatibor, Kopaonik) dana - rekao je Nikolić.

Topao i sušan avgust

foto: Reuters / Michael Dalder

Prema rečima direktora RHMZ-a ovog leta očekuje se topao avgust, sa srednjom avgustovskom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do +3 stepena. Srednja avgustovska temperatura vazduha imaće vrednosti od 23 do 25 stepeni u nižim predelima, a u brdsko-planinskim predelima od 16 do 20 stepeni. Prognozira se da će srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust biti od 31 do 33 stepena u nižim predelima, a u planinskim predelima od 20 do 26 stepeni, dok će srednja minimalna temperatura vazduha biti u intervalu od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od 11 do 15 stepeni - rekao je i naveo da se očekuje se da će broj tropskih dana biti u intervalu od 11(na Paliću) do 17(u Nišu), 12 u Beogradu u nižim predelima, a na planinama do osam (Crni Vrh).

foto: Shutterstock

Kako kaže, tokom avgusta se prognozira količina padavina ispod prosečnih vrednosti u celoj Srbiji.

- Prognozira se da će srednja avgustovska količina padavina u nižim predelima biti od 40 do 65 mililitara, a na planinama od 55 do 80 mililitara, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. Očekuje se da u avgustu broj dana sa padavinama u nižim predelima bude od šest (u Negotinu) do 10 (Loznica i Sombor) dana a u brdsko-planinskim krajevima do 13 dana (Zlatibor i Sjenica)-potencijalna opasnost od suše - zaključio je on.

Kurir.rs / Suzana Trajković

