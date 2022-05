TIRŠOVA 2 ĆE SMANJITI ODLAZAK DECE U INOSTRANSTVO NA LEČENJE! Đerlek: Zdravstvo je jedan od stubova države i to je Srbija razumela

Jako državno zdravstvo jedan je od stubova države, a nova dečja bolnica "Tiršova 2" značajno će unaprediti kvalitet lečenja dece, i doprineti da se umanji sve što je bio problem - pre svega odlazak u inostranstvo i skupa lečenja, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Ðerlek za Tanjug, a preneo je Informer.

Ðerlek je ukazao na značaj ulaganja u zdravstveni sistem prethodnih godina, u infrastrukturu, nove bolnice, opremu, tako i u mladi zdravstveni kadar.

- Sve to nam daje za pravo da kažemo da su izgrađene najbolje državne bolnice u Evropi, a među njima svakako i novi Klinički centar Srbije, koji je pravi ''spejs šatl'', a tek će se videti njegova prava snaga, kada se završi druga faza - rekao je Ðerlek. Zahvaljujući novom Kliničkom centru Srbije značajno je unapređen zdravstveni sistem, obezbeđena bolja i kvalitetnija zdravstvena zaštita pacijenata, što i jeste osnovni cilj, poručio je Ðerlek.

Kako je rekao, nove bolnice su "mega zdravstvene ustanove", koje omogućavaju da se uradi sve što je propušteno tokom dve godine pandemije. - Posebno da skratimo liste čekanja, a one su u nekim segmentima već poboljšane i do 80 odsto. Zaista se polako vraćamo u normalu. Zdravstvo je jedan od stubova države, i to je država razumela, i što se tiče infrastrukture i kada je reč o kadru - rekao je Ðerlek. On je naveo da je sve uloženo u zdravstvo, pre svega, dobra podloga da se zaustavi odliv mladih kadrova koji su, kako ocenjuje, izuzetno kvalitetni. - Oni mogu da se školuju, usavršavaju i rade u svojoj zemlji, jer smo im obezbedili sve uslove. Vlada i predsednik Srbije vode računa o tome da zdravstveni radnici budu nagrađeni za svoj rad, da mogu da žive od njega, a to je važno i za opstanak državnog zdravstva, koje je pobedilo koronu, jer da nije bilo tako jakog zdravstva, posledice bi bile mnogo gore - objasnio je Ðerlek.

Zahvalan državnom rukovodstvu

Istakao je da je zahvalan državnom rukovodstvu što je prepoznalo značaj građenja "Tiršove 2", jer su, kako kaže, deca naša budućnost. - Bez zdrave dece nema naše budućnosti. Nažalost, postoje mnoge bolesti koje napadaju decu, a sa novom Tiršovom 2 ćemo značajno unaprediti kvalitet lečenja dece i smanjiti sve ono što je bio problem pre svega za roditelje, a to je odlazak u inostranstvo, skupa lečenja - naglašava Ðerlek. Inače, radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike "Tiršova 2" danas su obišli predsednik Srbije Aleksandar Vučić i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

