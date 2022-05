UPALJEN METEO ALARM U CELOJ SRBIJI! RHMZ upozorio na pljuskove i grmljavinu u ovim delovima zemlje MUKE ZA SVE S VISOKIM PRITISKOM

RHMZ je aktivirao žuti meteo alarm i najavio da će do 8:15 u Vojvodini i zapadnoj Srbiji biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen/RHMZS

Duvaće uglavnom slab vetar, promenljiv. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 16 stepeni, a najviša od 24 stepena na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku Srbije.

foto: Printscreen RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. U pojedinim delovima grada očekuje se i kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće uglavnom slab vetar, promenljiv. Najniža temperatura će biti oko 15 stepeni, a najviša oko 26 stepeni.

foto: RHMZ

U Beogradu prepodne sunčano, a popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Minimalna temperatura 17 stepeni, maksimalna dnevna 29.

Današnje vremenske neprilike nepovoljno će uticati na osetljive osobe. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, posebno astmatičara i osoba sa povišenim krvnim pritiskom.

foto: RHMZ

Sreda

Promenljivo oblačno i toplije uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vetar uglavnom slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 27 do 31.

Četvrtak

Veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne u planinskim predelima, a uveče i u toku noći i u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32.

Petak

Na severu Srbije suvo, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno uz smenu sunčanih intervala i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša od 29 do 32.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:31 PRODAJU BOLESNIM PENZINERIMA BUNIKE KOJE BACAJU U TRANS! Sektolog o lažnim šamanima u Beogradu OVAKO MOŽETE PREPOZNATI PREVARANTA