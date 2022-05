LEČENJE ZARAŽENIH KORONOM SAMO U OVE 3 BOLNICE U CELOJ SRBIJI: Kao da postaje obična bolest, do kada će raditi kovid ambulante

Broj novozaraženih korona virusom je iz dana u dan u opadanju, a takođe je smanjena i potreba za hospitalizacijom. Crvene zone u opštim bolnicama širom Srbije se zatvaraju, dok će se bolničko lečenje od sada odvijati samo u Batajnici, Mišeluku i Kruševcu.

Takođe, infektivna i pulmološka odeljenja od sada će lečiti samo non-kovid pacijente, dok će kovid ambulante pri domovima zdravlja nastaviti sa radom, odluka je Ministarstva zdravlja, nakon analize epidemiološke situacije u Srbiji. Pacijenti koji zahtevaju bolničko lečenje u ovom momentu su ljudi starijeg životnog doba sa pridruženim bolestima, te je nakon zaražavanja virusom neophodno pratiti njihovo stanje i lečenje, ali u bolničkim uslovima.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja doc.dr Predrag Sazdanović kaže da je situacija drastično drugačija, i da će za kovid pacijente koji zahtevaju bolničko lečenje biti rezervisane ove tri bolnice u Srbiji, dok će, recimo, pulmološka i infektivna odeljenja od sada zbrinjavati non-kovid pacijente.

foto: Printscreen/RTS

- Na osnovu epidemiološke situacije i drastičnog smanjenja broja hospitalizovanih pacijenata od kovida-19, Ministarstvo zdravlja je odlučilo da hospitalizaciju pacijenata zaraženih kovidom preuzmu za to namenjene kovid bolnice - u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu. To znači da oni pacijenti koji su hospitalizovani u drugim ustanovama kao što su UKC Niš, UKCKragujevac, opšte bolnice svugde u Srbiji, one pacijente koji su hospitalizovani drže do otpusta, a da nove pacijente koji budu zahtevali bolničko lečenje, ne primaju u svoj hospitalni deo, nego da ih šalju u kovid bolnice u ova tri grada. Na taj način ćemo za par dana, postepeno osloboditi sve kapacitete infektivnih klinika, kao i odeljenja za pulmologiju od kovid pacijenata nakon njihovog otpusta kući, i otvoriti prostor za non-kovid pacijente - objašnjava Sazdanović.

To znači da se sve vraća kao pre dve i po godine dok nije proglašena epidemija.

- Do sada su ti uslovi bili improvizovani ali sa oslobađanjem od kovid bolesnika i njihovim slanjem u ove tri bolnice, opet otvaramo prostor za hospitalizaciju svih non kovid pacijenata. Svakako, u slučaju nekih novih kovid epidemija, mutacije virusa, ili većeg broja kovid pacijenata, bićemo spremni da opet otvorimo te bolnice nakon popunjavanja kapaciteta tri definisane bolnice - objašnjava Sazdanović.

Iako su brojke optimistične, te se čini da korona postaje "obična bolest" za većinu ljudi, ipak ne treba zaboraviti da virus i dalje cirkuliše.

- Kovid ambulante će ostati da rade pri domovima zdravlja, i tu će se takođe obavljati lečenje pacijenata, tu su oni koji ne zahtevaju bolničko lečenje, dok će oni kojima je potrebno biti poslati u ove tri bolnice koja je najbliža datom domu zdravlju. Dakle, dok god bude kovid pacijenata one će morati da rade - dodaje Sazdanović.

Brojeve ćemo nastaviti da pratimo

Brojeve i dnevnu statistiku ćemo i dalje nastaviti da pratimo, jer je praćenje kretanja virusa i dalje neophodno. Iako se ne očekuje neki veliki talas, kako zbog prokužavanja, prirodno ili vakcinacijom, ali i znatno slabijeg omikron soja, ipak stručnjaci savetuju da budemo oprezni, ali i svesni da nas je korona više puta iznendila.

- Podaci možda i treba da ostanu kako bi nas podsetili da još uvek imamo posla sa kovidom. Optimistički, mi se nadamo da će kovid postati jedna vrsta sezonske bolesti, međutim moramo biti oprezni jer korona nas je više puta iznenadila. Moramo da imamo pripremljen scenario i za nove mutacije virusa ako ih bude bilo na zemaljskoj kugli, pa i spremno dočekati eventualni novi talas. Očekujemo najbolje, optimistični smo, ali ako bude potrebno spremni smo da reagujemo - zaključuje doc.dr Sazdanović.

(Kurir.rs/Blic)