Pecanje magnetom je veoma zanimljiv i jeftin hobi na otvorenom kojim svako može da se bavi i koji pruža zaljubljenicima u prirodu i druženje jednu novu vrstu avanture. Ali, sa druge strane može biti i vrlo opasan.

Predsednica Nacionalne asocijacije za oružje Zorica Subotić je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije izjavila da se u rekama nalazi veliki broj bombi, nagaznih mina i oružja zbog čega su deca igrajući se ostajala bez ruke ili noge.

- Mi smo zemlja koja je u istorijskom smislu nedavno izašla iz ratnih dešavanja i svedoci smo da su se u tom vremenu ljudi vraćajući kući bacali posebno u reku Savu oružje. Imali smo dosta slučajeva da kada se Sava povuče u mulju ostanu ručne bombe, nagazne male mine, to je opasno i jako smo puno imali situacija da deca koja su otišla da skupljaju drva tu ostanu bez noge ili ruke. Mora da se vrši čišćenje terena i država to mora da uradi kako bi zaštitila svoje stanovnike. To je skupa priča ali to mora da se uradi. Ne znaju ljudi kad pecaju šta će da izvuku - rekla je Zorica Subotić.

01:52 REKA SAVA TEMPIRANA BOMBA, PUNA ORUŽJA I NAGAZNIH MINA! Stručnjak upozorava na velike opasnosti: Deca ostajala bez ruke ili noge

Pecanjem magnetom je nedavno jedan mladić izvukao iz Šumaričkog jezera pištolj, sto metaka i bombu. Mladić je pištolj sa municijom i bombom izvukao pre oko mesec dana, kada je pecao sa brane. O svemu je obavestio policiju, dao izjavu i predao ono što je pronašao.

Kurir.rs/M.L.

