Nemojte da vas zavaruju današnje temperature od 28 stepeni i ovo lepo sunce. Možda ste spakovali u kofer sve što vam trteba za more i dugoočekivani odmor, ali proverite prvo svoj novčanik, jer možda niste spakovali dovoljno novca.

foto: Shutterstock

Džaba vam kupaći kostim, krema za sunčanje i šešir ako vam iskrsnu skriveni troškovi i vi nemate odakle da ih platite, jer niste računali na to.

O skrivenim troškovima, doplatama i obavezama turističke agencije prema putniku govorili su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji potpredsednik Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Milan Lainović i Dejan Gavrilović iz Efektive.

foto: Kurir televizija

- Mi u turističkoj branši razgovaramo danima već sa avio prevoznicima. Znamo da je gorivo duplo poskupelo, što znači da je i porasla cena doplate. Cena doplate za gorivo je morala da se promeni zbog poskupljenja goriva. Poslednjih nekoliko dana to je ozbiljna tema, gorivo je obaveza svakog putnika. Cena je u rasponu od 30, 40, 50 evra. Mi smo u obavezi da obavestimo putnika 20 dana pred put. Nikada nismo imali ovakvu situaciju - rekao je Lainović.

Gavrilović ističe da turističke agencije moraju da obaveste putnike 20 dana pre putovanja o doplatama.

- Ljudi se pitaju zašto je to tako, juče smo dali saopštenje gde smo objasnili kako i šta. Agencija ima pravo da promeni cenu u skladu sa zakonom. Važno je da to bude transparentno. Takva stvar mora biti predviđena ugovorom i sa tim kupac mora biti obavešten pre potpisivanja ugovora. Agencija mora da obavesti putnika pismeno i da priloži obračun. Znamo da je cena jednog leta 65% otpada na gorivo, kako je moguće da ako je gorivo duplo poskupelo da se traži samo 35 evra doplate. To nije baš najlogičnije - kaže Gavrilović.

Koje su obaveze agencije i kako da se zaštitite od skrivenih troškova, pogledajte u videu:

05:29 EVO DA LI TURISTIČKA AGENCIJA IMA PRAVO DA VAM TRAŽI DOPLATU! Objašnjeno koja zaduženja i OBAVEZE imaju prema putniku

