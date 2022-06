ĆERKA TVRDI: Moj otac je dva puta pretučen u staračkom domu u Obrenovcu DIREKTOR: Nije tačno, malo je ogreban

Moj otac Aleksandar D. (82), koji je nepokretan, dementan i ima Alchajmerovu bolest, dva puta je pretučen u Gerontološkom centru Obrenovac, čiji je korisnik. Pretpostavljam da ga je pretukao drugi korisnik, koji je agresivan, i to zato što osoblje nije radilo svoj posao i nije obilazilo korisnike na svaka dva sata noću - tvrdi za Kurir Jelisaveta Lj, koja prilaže i i fotografije svog oca posle oba incidenta i koja je podnela krivičnu prijavu protiv Gerontološkog centra, kao i prijavu nadležnom ministarstvu.

Ona navodi da se prvi incident dogodio u noći između 24. i 25. maja.

- Te noći moj otac je zadobio povredu ruke, oka, arkade i korena nosa, imao je posekotine, podlive, ogrebotine. U primopredaji smene napisali su da je to zatečeno stanje. Već 26. maja otišla sam u starački dom i insistirala da mi kažu kad su nastale povrede, kad su sanirane, zašto nije poslat dalje u dom zdravlja, bolnicu... Videla sam ga, on ništa ne zna, ima Alchajmera. Pitam ga: "Je l' te neko udario?", on kaže: "Da." Pitam: "Jesi li pao?", on će: "Da", kao i na pitanje: "Da li si se tukao?" Ne zna čovek ništa, kao i svi korisnici smešteni na trećem spratu - priča Jelisaveta i dodaje:

1 / 5 Foto: privatna arhiva

- U knjizi primopredaje smene pribeležili su da ga je doktor pogledao, da misli da su spoljne povrede, da ne treba ići u dom zdravlja ni bolnicu. Insistirala sam na tome da mi kažu u koje vreme je zatečen, šta su uradili, a njihovo obrazloženje bilo je da im ne radi video-nadzor, da ne znaju. A taj video-nadzor upravo je i uveden zbog korisnika s trećeg sprata, koji su dementni.

foto: printskrin Zoran Subotić, direktor Gerontološkog centra Obrenovac Nije tačno, malo je ogreban, a možda je i pao Zoran Subotić, direktor Gerontološkog centra Obrenovac, za Kurir tvrdi da nisu tačni Jelisavetini navodi. - Pretpostavljamo da je korisnik pao ili da ga je neko od korisnika ogrebao, pa je zadobio lake telesne povrede. Na trećem spratu su dementni korisnici, pa nam ne mogu reći šta se desilo, ali apsolutno nije tačno da je Jelisavetin otac pretučen, što se vidi po njemu. Možda ga je taj korisnik ogrebao, možda je pomešao krevet, pa je hteo da legne u krevet njenog oca, koji je prvi do vrata, možda je otac samo pao, ali mi to ne možemo da znamo. Tokom noćne smene rade dve negovateljice i jedna sestra u skladu s planom rada i sistematizacijom. Ne može niko biti pored jednog korisnika 24 sata dnevno - kaže za Kurir Subotić i dodaje da je video-nadzor dotrajao i da je je prvi zadatak da to reše. On navodi da i trenutno imaju 305 korisnika, dok je kapacitet doma 340, a zaposlenih je ukupno 140. - Jelisaveta je do 16 sati juče imala jednu priču, dala je saglasnost da njen tata pređe na drugi sprat, našli smo rešenje. A onda su nas sinoć od 21 do 22 sata ona i njen muž maltretirali i vređali - kaže Subotić.

Jelisaveta navodi i da je oca obišla sutradan i da je "prešla preko toga, prihvatila obrazloženje da je on navodno pao i povredio se, iako smatra da koren nosa i oko nije mogao da povredi od pada".

- Onda se u noći između 30. i 31. maja desio novi incident, o čemu me je sledeće jutro obavestila doktorka. U knjizi primopredaje ne piše kog su porekla povrede, a tati je sada povređeno oko, glava, ruka, noga. Pitala me je da li sam saglasna da ga prebace na drugi sprat, gde su svesni ali nepokretni - kaže Jelisaveta:

1 / 3 Foto: privatna arhiva

- Ovo je nasrtaj drugog korisnika, koji je pokretan i vrlo agresivan, na mog oca. Nije on čovek kriv, on je bolestan i dementan. Taj sprat je, inače, pod ključem, a po trojica korisnika su u sobi. I pustili su tog pokretnog i agresivnog s dvojicom nepokretnih. Moj otac je šlogiran, cela desna strana tela mu je oduzeta, ne znam da li je pokušavao da se brani levom stranom, ni da li ga je ovaj davio, udarao, ali je jasno da je čovek pretučen. I jasno je da se u tom domu korisnici međusobno tuku! A moje pitanje je, ako već nema video-nadzora, gde su bile negovateljice i sestre, koje imaju obavezu da noću na dva sata obilaze sve spratove i korisnike. Tvrde da je radila samo jedna sestra jer nemaju dovoljno zaposlenih.

Ministarstvo Vanredni inspekcijski nadzor U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Kuriru je rečeno da ih je Gerontološki centar Obrenovac upoznao sa slučajem korisnika A.D. - Medicinsko osoblje ove ustanove je korisnika A.D. zateklo sa lakšim telesnim povredama što je lekar i utvrdio pregledom pacijenta o čemu je odmah obaveštena i njegova porodica. Ministarstvo će povodom ovog slučaja izvršiti vanredni inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da li ustanova preduzela sve mere u zaštiti korisnika - naveli su u Ministarstvu za Kurir.

Jelisaveta je istog dana, 31. maja, Gerontološkom centru poslala mejlom saglasnost da njenog oca prebace na drugi sprat, a tražila je i da joj dostave imena osoba koje su u noćnim smenama kada je njen otac povređen bile zadužene za bezbednost pacijenata na trećem spratu.

foto: printskrin

- Podnela sam upravo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu protiv direktora Gerontološkog centra i protiv N. N. zaposlenih koji su radili kritičnih noći kada su se dogodila oba incidenta za nanošenje teških telesnih povreda i nesavesnu brigu i lečenje, kao i prijavu nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uz dokumentaciju i fotografije. Moj otac je sada na drugom spratu, ali krivci moraju da odgovaraju, a i neki drugi ljudi su ostali s tim agresivnim korisnikom - kaže Jelisaveta.

Kurir.rs/J. S. S.