BARBIKA VIŠE NIJE DUGONOGA PLAVUŠA! Sada je postala TRANSRODNA lutka, evo kakve je sve promene doživela! (FOTO)

Prva transrodna lutka "barbika", napravljena po liku transrodne glumice i aktivistkinje Lavern Koks, puštena je u prodaju u Americi. Košta 40 dolara (37 evra) i našla se u prodaji uoči 50. rođendana glumice, objavio je BBC.

Koks, koja je stekla slavu u Netfliksovoj zatvorskoj komediji "Narandžasta je nova crna" (Orange is the New Black), rekla je da se nada da će nova lutka pomoći ljudima da "sanjaju velike snove".

Lavern Koks sa Barnikom foto: AP

Kontroverzna lutka predstavlja najnovije izdanje pošto proizvođač igračaka "Matel" radi na izmenama "barbikinog" imidža dugonoge plavuše. Glumica, koja je osvajala EMI nagrade i zalaže se za prava transrodnih ljudi, rekla je da su je kao dete osuđivali što je htela da ima "barbiku". Godinama kasnije, posle terapije, konačno ju je i dobila.

Nova Barbika foto: Profimedia

- Izašla sam, kupila "barbiku", igrala se njom i obukla je, i to je bio način da izlečim sopstveno unutrašnje dete - rekla je ona i dodala da joj je majka kasnije poslala lutku za Božić. Koksova je blisko sarađivala s kompanijom "Matel" na izradi nove lutke, koja nosi crvenu haljinu od tila, ali može da se preobuče u različite odevne kombinacije.

Nov izgled "Barbi" s hidžabom Kompanija "Matel" je 2017. stvorila i predstavila "barbiku" koja nosi hidžab. foto: Profimedia Napravljena je na osnovu lika Ibtihaj Muhamed, prve američke olimpijke koja je tokom takmičenja nosila hidžab. Ona je u mačevanju osvojila bronzanu medalju. foto: Profimedia

- Za mene je neverovatno važno što imam svoju "barbiku" iz mnogo razloga. Nadam se da deca svih rodnih identiteta mogu da gledaju ovu lutku i sanjaju. A sada deca mogu da sanjaju s "barbikom" Lavern Koks, prvom transrodnom "barbikom" - to je prelep prostor sanjanja i mogućnosti - kazala je glumica.

Obline Ima veliku guzu i stomačić Posle 57 godina postojanja, a osnovana je 1959. godine, čuvena kompanija je napravila bucmastu "barbiku" s velikom guzom i stomačićem. Obline je dobila po uzoru na plus sajz model Ešli Grejem. foto: Profimedia - Ima okruglu guzu, ima kukove, ali i stomak. Ima moje ruke i trepavice, lice. To je ludo! - rekla je Ešli. foto: Profimedia - Devojčice sada mogu da vide da je ovakav oblik tela potpuno normalan, što je za mene veoma ohrabrujuće i mislim da će pomoći mladim generacijama da na najbolji mogući način prihvate sebe.

"Barbika" Lavern Koks deo je "barbi" kolekcije kojom se odaju priznanja različitim ličnostima, a pokrenuta je prošle godine lutkom nalik američkoj komičarki i glumici Lusil Bol, dok je nedavno, povodom platinastog jubileja - 70 godina vladavine, "barbiku" po svom liku dobila i britanska kraljica Elizabeta Druga.

Dobila ime po kreatorkinoj ćerki Optuživali je za nerealističan izgled tela Rut Hendler, tvorac "barbike", nazvala je lutku po svojoj ćerki Barbari, ali "barbikin" izgled nije bio zasnovan na njoj. Rut je inspiraciju pronašla u "bild lili", nemačkoj lutki napravljenoj 1952. godine. "Barbika" je često kritikovana da promoviše samo jednu vrstu nerealističnog telesnog imidža, pa je 2016. prošla kroz ogromnu promenu, sa sedam novih tonova kože, 22 boje očiju, 24 frizure i tri nova tipa tela - visok, zaobljen i sitan. "Barbi" je imala samo dve godine kad je dobila prvog dečka, nazvanog po sinu kreatorke Rut - Kenetu.

"Matel" je proširio izbor, pa su pokrenuli liniju rodno neutralnih lutaka. - "Barbi" zna da je zastupljenost važna i posvećena je nastavku povećanja raznolikosti u kolekcijama, kako bi više ljudi moglo da vidi sopstveni odraz - navodi se u saopštenju kompanije.

Ljubav sa Kenom Raskidali i mirili se Na Dan zaljubljenih 2004. kompanija "Matel" je potvrdila da se omiljeni plastični par Barbika i Ken raskinuli, a njihovi PR-ovi govorili su da je i Kenu u Barbiki potrebno da provedu "malo kvalitetnog vremena odvojeno", pisali su tada mediji. foto: Profimedia Barbika je iskoristila to vreme da pokaže svetu da je snažna, samostalna žena, proširivši Barbi brend na odeću, parfem i drugu robu. Matel je redefinisao i "kena" 2006, nazvavši ga "izmenjenim muškarcem" koji "odaje novi stilski utisak". Iako je "barbika" izlazila s australijskim surferom "blejnom" dok su bili razdvojeni, njena ljubav prema "kenu" bila je i dalje jaka i njih dvoje su ponovo postali momak i devojka na Dan zaljubljenih 2011.

Prva prodata za tri dolara Svakog minuta proda se 100 lutaka "Barbika" je stvorena 1959. godine. Te prve godine prodato je 350.000 lutaka. Prva je prodata na njujorškom sajmu igračaka za tri dolara, što bi odgovaralo današnjim 25 dolara. Sada se pretpostavlja da se svakog minuta na celom svetu proda više od 100 "barbika"!

Najskuplja Prodata za čak 302.500 evra "Barbika ružičastog dijamanta", koju su napravili slavni modni kreatori Filip i Dejvid Blond, prodaje se za 15.000 dolara. foto: Profimedia Ipak, ona i dalje ne može da se meri s "barbikom specijalnog izdanja", koju je napravio australijski dizajner nakita Stefano Kentauri. Ta lutka je prodata za čak 302.500 dolara da bi se sakupio novac za fondaciju za istraživanje raka dojke.

Crna "barbi" Nije opstala na tržištu Bio je pokušaj da se na tržište plasira i prva crna "barbika", odnosno prva "barbika" koja nije bela. Zapravo, prodavala se kao "barbikina" prijateljica "kristi". Međutim, nije mogla da se takmiči s "barbikinom" popularnošću i ukinuta je 2015, kad je "barbika" dobila novu prijateljicu "niki".

Važna uloga Pomaže deci ako imaju problem Sada se u ponudi može naći "barbi" bez kose, "barbi" u invalidskim kolicima, "barbi" s protezom za nogu. Ovim gestom proizvođači su želeli da se približe deci koja se susreću sa situacijama kao i "barbi" iz ove kolekcije. foto: Profimedia - Ukoliko dete izgubi kosu, iz bilo kog razloga sada može da se poistoveti sa svojom lutkom koja je namenjena takvoj deci - rekli su iz "Matela". Najprodavanija lutka u 2019. u Velikoj Britaniji bila je "barbi" u kolicima.

