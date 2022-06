EMANUELE POSTAO UROŠ Poznati italijanski pisac prešao u pravoslavnu veru SUDBINA HTELA DA DOĐEM U SRBIJU (FOTO/VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube / Sremska Mitrovica Ozon Media Zvanični Internet TV

Emanuele Franz, osim posla koji je započeo u Srbiji, stekao je i mnogo prijatelja.

Počeo je da se interesuje za pravoslavlje, a kasnije se upoznao i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ljubav se rodila... Odluka da pređe u pravoslavnu veru, kako smatra pisac, jeste sudbina. Njegova razmišljanja i život slični su pravoslavnoj veri, a to vodilo i do promene njegove vere.

Emanuele Franz (41) je furlanski filozof, esejista i istoričar. Već je poznat javnosti po skoro trideset filozofskih dela koja često kritikuju zapadno društvo i već nekoliko puta dolazi kao gost u Srbiju.

Poslednjih meseci je u Srbiji gde sarađuje sa jednim od najznačajnijih izdavača sa kojim je upravo objavio svoj rad preveden na srpski pod nazivom "Evropa u sumraku". Autor je u knjizi izneo svoje kritike o upravljanju zdravstvenom vanrednom situacijom.

- Dolazim u Srbiju zbog mojih knjiga. Sve moje knjige prevedene su na srpski jezik, a u Sremskoj Mitrovici sam često na raznim konferencijama. Volim Srbiju, obišao sam Frušku goru, a bio sam i na Hilandaru i tamo sam se osećao jako neobično i senzacionalno. Napisao sam knjigu "Evropa u sumraku" koja kritikuje Evropu kao ekonomski agresivni model. Moram da kažem da Evropa i katolici zaboravljaju svoj početak i korene ljudskog ponašanja i veze sa Bogom. Verujem da je jedini pravi Bog Isus Hrist. Isus je učio čovečanstvo da se ne brinemo, ali katolici se brinu. U pravoslavlju crkve su otvorene, ljudi su otvoreni, njihova srca su otvorena i ja to osećam duboko u sebi. Mislim da moja odluka nije došla naglo, jednostavno, tako je trebalo biti - rekao je Franz.

U Italiji misaona i kritička vizija, koju je predložio autor knjige koja je izdata i na srpskom jeziku, izazvala je žestoke kontroverze. U knizi "Evropa u sumraku" Franc se bavi identitetom naroda i kako Evropa manifestuje nivelisanu tendenciju ka kulturama i običajima. U knjizi optužuje katolički religiozni svet da je u krizi i da je na usluzi vlasti. Dok je u Srbiji, kako kaže, doživeo sasvim drugi osećaj.

Za naše ljude kaže da su neverovatno srdačni i topli, da je srpsko gostoprimstvo nešto sa čime se nikada nije susreo u životu, da su Srbi hrabri i otvoreni, za razliku od većine Evropskih zemalja.

Franz je dodao da mu je doživljaj Srbije i ljudi pomogao da nauči o pravoslavlju!

- Ljudi su ovde ljubazni. Svuda sam srdačno primljen. To je moje najbolje iskustvo koje sam ikada doživeo. Sada kad sam kršten osećam se kao nova osoba. Moje novo ime, Uroš, osećam to ime veoma duboko u sebi, to ime je staro, ima svoje značenje, originalno je. Osećam se dobro jer sam doneo dobru i važnu odluku u svom životu. Sremska Mitrovica je istorijski grad, sada je i moj grad, zahvalan sam svim ljudima koji su uz mene, mojim prijateljima u Srbij, Mirjani Marković i svim Srbima jer su Srbi slobodan narod - dodaje Uroš.

Emanuele Franz se odlučio na život u pravoslavnoj crkvi, a nad njim čin krštenja u Crkvi Svetog Stefana, najstarijoj bogomolji u Sremskoj Mitrovici, izvršio je protonamesnik Andrija Avakumović.

- Skoro je jedan katolički teolog rekao da budućnost sveta leži u buđenju pravoslavnog istoka. Sve što je Emanuel rekao potvrđuje se u tim rečima. Dugo je katolički zapad gledao na pravoslavni istok prezreno i odbacivao ga, našu teologiju i pravoslavni život, ali polako istina oslobađa i budi se. Ovaj dan je dokaz, spasenje ipak leži u buđenju pravoslavnog istoka i ceo svet će imati spasenje ako budu živeli sa pravoslavnim istokom. Obavljena je velika sveta tajna krštenja, upisali smo u veliku zajednicu Uroša i on je od danas pravoslavni hrišćanin koji želi da živi pravoslavnim životom i upravo to će mu pravoslavlje i pružiti. Vekovima su što na silu, uslovljavanjem, katolički zapad prevodio pravoslavlje u svoju veru, a ljudi po srcu i čistoti osete toplinu pravoslavlja i širinu, ljudi požele sami da budu deo takve zajednice - rekao je protonamesnik Andrija Avakumović.

