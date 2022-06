POLJOPRIVREDNICIMA RUTINSKIM PREGLEDIMA NAĐEN RAK KOŽE! Tumori najčešće na licu i ušnim školjkama, koji su najviše izloženi suncu

Kod većeg broja poljoprivrednika koje su do sada preventivno pregledali vrhunski dermatovenerolozi u tri seoske ambulante tokom sjajne kampanje Euromelanome otkriven je rak kože! Seljaci su stalno izloženi suncu, na njivi, livadi, kao i svi sezonci koji beru voće, jer po kiši i mrazu se ne da raditi. Ali zato moraju da se štite od sunca, stalno gledaju svoju kožu i mladeže i čim vide ikakvu promenu, da idu kod doktora, kako ne bi rizikovali da dobiju kancer ili kako bi ga bar otkrili u ranoj fazi, a ne čekali smrtonosne metastaze.

Dermatovenerolog prof. dr Danica Tiodorović, nacionalni koordinator Euromelanome u Srbiji, panevropske kampanje za prevenciju i rano prepoznavanje melanoma i drugih oblika raka kože, jedna je od nekolicine stručnjaka koji su obavili besplatne preglede u ambulantama sela Krupac pored Pirota, Karan nadomak Užica i Mokra Gora.

- Pregledali smo više od 150 ljudi i uočili veći broj nemelanomskih karcinoma kože, pre svega bazocelularnog, zatim skvamocelularnog, a dijagnostikovan je i jedan melanom. Maligne tumore kože detektovali smo kod starijih od 55 godina, pretežno muškaraca, najčešće na regijama izloženim suncu - lice i ušne školjke. Potvrdilo se ono što smo i očekivali - da su u ovoj populaciji češći karcinomi kože usled prethodno veće izloženosti UV radijaciji - navodi za Kurir profesorka Tiodorović.

Karcinomi kože najčešće su na fotoeksponiranim regijama - onima koje su najizloženije sunčevom zračenju.

- Melanom je jedan od najmalignijih tumora kože, čija je rana dijagnostika od izuzetnog značaja jer vrlo brzo daje hematogene i limfogene metastaze. I skvamocelularni karcinom daje metastaze, dok bazocelularni u znatno manjem procentu. Rizik za nastanak skvamoceluluranog karcinoma povećava se sa povećanjem ukupnog izlaganja suncu tokom života, dok rizici za razvoj i ovog i bazocelularnog karcinoma rastu sa povećanjem profesionalne izloženosti suncu. A opekotine povećavaju rizik od razvoja sva tri karcinoma kože - objašnjava prof. Tiodorović.

Kod poljoprivrednika se vrlo često uočavaju aktinične keratoze.

- To su prekancerozne promene koje nastaju usled preterane UV radijacije, a ako se ne leče, prelaze u skvamocelularni karcinom. Aktinične keratoze su ružičaste promene, obično na licu, rukama, a kod ćelavih muškaraca na glavi. Čim ih ljudi primete, treba da odu na dermatološki pregled - ističe prof. Tiodorović.

BESPLATNI PREGLEDI

Vrsni dermatovenerolozi u nedelju, 5. juna, biće u četiri seoske ambulante nadomak Sremske Mitrovice - u Mačvanskoj Mitrovici, Laćarku, Kuzminu i Martincima, gde će besplatno i bez zdravstvene knjižice pregledati stanovništvo, a u Gračanici na Kosmetu biće 18. juna. Osim toga, pod sloganom ovogodišnje Euromelanoma kampanje "Rak kože - nije do godina već do UV zračenja", besplatni pregledi biće obavljeni u gradovima širom Srbije 13. juna, pregled još možete zakazati 6. i 7. juna besplatnim pozivom na 0800222888 od 8 do 20 sati.