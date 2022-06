KONAČNO SMO SE OPAMETILI Više ljudi traži pomoć psihijatara, ali nije značajno povećan broj obolelih, to MOŽE DA ZNAČI SAMO JEDNO

Mesec jun posvećen je mentalnom zdravlju. Zabrinjava podatak da više od 15 odsto stanovništva u Srbiji ispunjava kriterijume nekog psihičkog poremećaja! Ministar zdravlja Zlatibor Lončar upozorava da ne možemo da žmurimo pred vestima koje nas svakog dana zatrpavaju, takve vesti nas uznemire i zbog toga, kaže da je pozvao najstručnije ljude koji se bave mentalnim zdravljem da se vidi šta može da se uradimo kako bi se pomoglo svima. Zbog toga su voditelji Kurir televizije razgovarali sa dr Goranom Đinđićem pomoćnikom direktora iz klinike za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević".

foto: Kurir Televizija

- Jako je važno da govorimo o mentalnom zdravlju. Predrasude i dalje postoje. I dalje je predrasuda i stigma otići psihijatru. I odlazak kod psihijatra bi trebalo da bude preventivan. Ona čuvena izreka "Bolje sporečiti, nego lečiti" isto važi i za mentalno zdravlje - rekao je Dr Đinđić, pomoćnik direktora "Dr Laza Lazarević" u Pulsu Srbije, na Kurir televiziji i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Naravno da se sada više govori o mentalnim problemima. Imali smo pandemiju, a na to se nadovezao i ovaj at u Ukrajini. Naravno da to kod ljudi može da izazove pojačanu strepnju, anksioznos. Možemo da kažemo da se broj javljanja psihijatru povećao. Međutim, studije su pokazale da tu nije došlo do značajnog broja povećanja oboljenja. Treba pojačati rad u ovoj oblasti i treba ohrabriti ljude da potraže pomoć. Najčešći poremećaji su depresija, anksioznost, primećena je veća zloupotreba psihoaktivnih supstanci, povećano uzimanje alkohola, fobični poremećaji - rekao je Dr Đinđić.

