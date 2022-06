PROFESOR MI STAVIO LENJIR OD 30 CM MEĐU BUTINE! DAVIO ME OTPOZADI: Strašne ispovesti studentkinja arhitekture u Beogradu

Na društvenoj mreži Instagram u petak se pojavio nalog anketa_arh.bg, na kom su studenti i studentkinje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu odlučili da progovore o seksualnom nasilju koje, kako tvrde, trpe već duže vreme od jednog profesora i jednog asistenta (imena poznata redakciji).

Objavili su i anketu u kojoj je učestvovalo 740 studenata, od kojih su 234 navela da su imala direktan problem sa profesorom ili asistentom, dok je njih 474 čulo ili zna nekoga ko je trpeo određeni vid seksualnog nasilja od jednog od njih dvojice, dok svega 32 anketiranih nikada nije imalo nikakve neprijatnosti, niti je čulo za ovakve incidente.

Jadno

Pernicu razvukao prstima

l Nije me nikada pipnuo. Pipnuo je, doduše, moju pernicu jednom. Hteo je da uzme olovku odatle, otvorio je rajsferšlus i sa dva prsta (kažiprstom i srednjim prstom) raščerečio pernicu, aludirajući na vulvu, zadržao tako prste neko vreme, nasmejao se, pogledao unaokolo da vidi ko ga gleda (jer to njega hrani - pažnja i pogledi), zatim slikao to i nastavio dalje - jedna je od poruka u grupi.