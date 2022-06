NEMA DOKAZA ZA OBLJUBU STUDENTINJA NA ARHITEKTURI?! Advokat detaljno objasnio šta će biti ako nađu TRAGOVE KRIVICE KOD PROFESORA

Studentkinje arhitekture anonimno su optužile četvoricu predavača za seksualno uznemiravanje, a Više javno tužilaštvo dalo je nalog policiji da prikupi sve neophodne podatke u vezi sa ovim navodima.

Advokat Marko Anđelković Slijepčević i socijalni psiholog Vesna Tomić govorili su o ovom slučaju u jutarnjem programu Kurir televizije, gde su istakli da je najvažnije prvo dokazati krivicu profesora.

foto: Kurir televizija

- Ovakvo delo spada u jedno od najgnisnijih krivičnih dela i svakako emotivno najtežih. Pokrenut je istražni postupak, ali mora da se dokaže da se to zaista dogodilo. Specifičnost ovog sluča je što je medijski više propraćen i gnusan sam po sebi, ali ono što je najvažnije to mora da se dokaže da se zaista dogodilo. Takva dela su najpodložnija zloupotrebama. Na to su spremne i žene i muškarci. Prikupljaće se dokazi da bi se utvrdilo da li je ovo istina i ako se to utvrdi, podići će se optužnica - kaže advokat Marko Anđelković Slijepčević.

Vesna Tomić, socijalni psiholog, u razgovoru s voditeljima Oljom Lazarević i Vladimirom Karalejićem, istakla je da je država na pravi načnin reagovala.

- Ono što je za žrtve problem su posledice. Mi nemamo ni dokaze, sve je na nivou priče, a važno je reći da je problem star i da je uvek bio aktuelan, ali to ne znači da je to redovno stanje na svim fakultetima - kaže Vesna Tomić.

foto: Kurir televizija

Vremena se menjaju, danas se ne smatra da postoji problem ako dobrovoljno stupe u ljubavni odnos profesor i studentkinja, dok je to nekada bilo kažnjivo istakao je advokat Anđelković Slijepčević.

- Prekršaj se događa kada neko zloupotrebi svoj položaj da bi stupio u seksualni odnos sa podređenima. On nije izvršio silovanje, već je došlo do obljube, studentkinja je pristala na intimne odnose da bi položila ispit, što je užasno i manijakalno. Polno uznemiravanje je svako polno izražavanje sa erotskim sadržajem, koje izaziva uznemiravanje - kaže advokat i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Ne samo da će se naći pres sudom časti univerziteta, već više neće biti ni profesor univerziteta - kaže advokat.

Vesna Tomić istakla je da treba još promena unutar društva ili jasna društvena osuda profesora.

Kurir.rs.

