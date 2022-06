SRBIJA NE MORA DA BRINE ZA HRANU ISKLJUČIVO ZBOG OVOG FAKTORA: Stručnjaci objasnili kako se sada pokazalo koliko je SELJAK VAŽAN!

Od kada je započeta vojna intervencija u Ukrajini, cela Evropska unija kao i SAD se trude da im pruže svu potrebnu pomoć, kao i da uvođenjem sankcija Rusiji, oslabe njeno delovanje. Međutim, Rusija napreduje neverovatnom brzinom dok Ukrajina trpi ogromne gubitke, i sve brže gubi delove svoje teritorije.

Volodimir Zelenski je više puta pozvao svoje Evropske prijatelje pošalju svoje vojnike jer sama oprema nije dovoljna. Evropska unija se sada suočava sa posledicama svojih loših odluka, da li će na kraju Zelenski ostati sam u svojim naporima da Rusiju prikaže kao agresora, i kako na to gleda stručna javnost.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije bili su prof. dr Mihajlo Rabrenović, ekonomista i Bojan Stanić, pomoćnik dir. Centra za analitiku Privredne komore Srbije.

- Pokazalo se da su prilike takve da mali poremećaji u spoljnopolitičkim prilikama i odnosima dovoljni su da izazovu posledice. Žitaricama se trguje na berzama i to je jedno složeno tržište. Lokalni proizvođači prodaju trgovcima, pa se ide na tržište. Ono što je dobro za Srbiju je to da smo mi, ipak, poljoprivredna zemlja, i da su energičnom akcijom MUP-a sprečene zloupotrebe - rekao je za televiziju Kurir prof. dr Mihajlo Rabrenović, ekonomista.

Bojan Stanić, pomoćnik dir. Centra za analitiku Privredne komore Srbije, ističe da nema razloga za paniku.

- Srbija ima komparativnu prednost u proizvodnji žitarica. Kod nas me može doći do nestašica na nivou cele države. Može doći do netašica u maloprodajnim objektima, jer lanac isporuke može da zakasni zbog velike potražnje. Iako bi se desila krizna situacija, imamo dobru organizaciju, koja bi mogla na vreme da reaguje, i pomogne u snabdevanju stanovništva - rekao je Bojan Stanić, pomoćnik dir. Centra za analitiku Privredne komore Srbije.

