NA NAŠEM GRADILIŠTU NIJE BILO ŠTRAJKA: Pomenuti radnici su angažovani od strane izvođača radova, poručuju iz Linglonga

Posle pisanja medija da je u utorak ujutru više desetina kineskih radnika na gradilištu Linglonga u Zrenjaninu stupilo u štrajk zbog neisplaćenih zarada, pa je gradilište juče bilo prazno Linglong je Kuriru poslao saopštenje u kome su naveli da na gradilištu nije bilo štrajka.

- Bez obzira na neke informacije koje su se pojavile u javnosti, a nisu bile proverene, činjenica je da na našem gradilištu nije bilo štrajka. Pomenuti radnici su angažovani od strane izvođača radova, CEEC TEPC (CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP TIANJIN ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO., LTD, BRANCH, BELGRADE) i zahvaljujući jučerašnjim dogovorima postignut je sporazum. Mi držimo do transparentnosti našeg projekta i podržavamo pravovremeno i istinito izveštavanje javnosti - navodi s u saopštenju.

Podsetimo, više radnika je reklo, kako su naveli mediji, da je Linglong napustilo i nekoliko podizvođača, takođe zbog neisplaćenih naknada, te da su od kineskih menadžera dobili informaciju da će u narednim danima i radnici iz Srbije biti poslati da rade od kuće, jer je budžet za izgradnju prve faze fabrike premašen.

