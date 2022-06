POLUMESEC I ZVEZDA NA HRAMU SVETOG SAVE! Na zidu grafit na kom su simbol islama, ali i krst. POLICIJA OTKRILA KO JE TO URADIO!

Na istočnom zidu Hrama Svetog Save nacrtani su polumesec i zvezda, simbol islama, ali i krst s neobičnim znakom, što je uznemirilo sve u ovoj svetinji, pa su slučaj prijavili policiji. Ispostavilo se, kako Kurir nezvanično saznaje, da su maloletnici oskrnavili Hram, te je slučaj predat tužilaštvu, a policije utvrđuje njihov identitet. Ovo nije prvi incident koji se desio u ovoj svetinji, a o kojima je Kurir već pisao.

- Sada je više njih istovremeno kralo, očigledno da je reč o organizovanoj ekipi. Na sve to, a možda i gore, na istočnom zidu Hrama otkriven je taj grafit na kom su polumesec sa zvezdom, a i krst, pa je počela priča da li nam to neko preti. Nadležni iz Hrama odmah su sve prijavili policiji. Očekuju da nađu one koji su pisali po zidu, ali i one koji su krali. Ceo Hram je pokriven nadzornim kamerama, pa se u crkvi nadaju da će to pomoći u rešavanju ovih slučajeva - navodi naš izvor i dodaje da je tog dana nekoliko ljudi istovremeno kralo novac s ikona i pokušalo da pljačka vernike i u Hramu i u maloj crkvi kraj Hrama, što je izgledalo kao organizovana grupa i akcija.

SKINUO SE GO NASRED HRAMA Još jedan incident nedavno se odigrao u Hramu - 29. maja muškarac se potpuno go skinuo nasred svetinje i pred vernicima, a obezbeđenje ga je jedva savladalo jer je korpulentan. Odmah su stigle policija i Hitna pomoć i čovek koji je, kako će se ispostaviti, psihijatrijski pacijent prebačen je u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević". Sudija za prekršaje izjasnio se da nema prekršaja imajući u vidu psihičko stanje muškaraca, saznao je tada Kurir.

Policija je, kako saznajemo, pogledala nadzorne kamere i videla da su neka deca ispisala te grafite. Potom su se policijski službenici konsultovali s tužiocem i prosledili izveštaj Prvom osnovnom javnom tužilaštvu, a rade na utvrđivanju identiteta malih vandala.

Starešina Hrama vladika Stefan (Šarić) nije odgovarao na pozive i poruke Kurira.

Ovo nije prvi put da je Hram mesto gde se ostavljaju čudne i zastrašujuće poruke. Podsetimo, prava drama odigrala se 5. marta prošle godine, kada je u knjizi žalosti na grobu patrijarha Irineja u kripti Hrama ostavljena čudna poruka ispisana na grčkom, arapskom i engleskom, sa mnogo datuma i brojeva. Vladika Stefan (Šarić), starešina Hrama Svetog Save, nedavno, kada je Kurir otkrio ovu informaciju, rekao je da su odmah pozvali policiju i da su im neki ljudi protumačili da je pisalo da će u određeno vreme zapaliti Hram, kao i da su bili ispisani datumi napada na kule bliznakinje u Njujorku i požara u Notr Damu u Parizu.

foto: Kurir Televizija OVI VANDALI UOPŠTE NE MORAJU BITI MUSLIMANI Verski analitičar Draško Đenović za Kurir ističe da polumesec i zvezda jesu simboli islama, tačnije arapskih zemalja, ali da smatra da ne treba paničiti. - Zaista verujem da je to čin nekog vandala, pojedinca, koji čak i ne mora biti musliman. I među pravoslavcima imate onih koji svašta rade u hramovima, pa i kradu. Ne smatram da ima mesta za paniku, ali ako je ko pokriven nadzornim kamerama, to je sigurno Hram, pa ne verujem da će biti teško naći onoga ko je to učinio - kaže za Kurir Đenović i dodaje da krađe nisu ništa novo u crkvama, a da ih je možda sada i više jer je i sve skuplje.

Služba za borbu protiv terorizma MUP Srbije odgovorila je Kuriru da je poruku ostavio S. V., državljaninu Grčke rođen u Nemačkoj, te da je utvrđeno da nije povezan s terorizmom, kao i da se njegova poruka ne može dovesti u vezu s istim. Ipak, kako je navela Služba za terorizam MUP, zbog uznemirenosti građana, naloženo je da istoga dana kada je i nađen (7. marta 2021) napusti Srbiju. Taj slučaj bio je i povod da Hram angažuje privatno obezbeđenje, koje plaća Patrijaršija SPC.

Episkop Stefan je još proletos, kad smo saznali za incident na patrijarhovom grobu, izjavio da se nada da će država obezbeđivati Hram jer je to ozbiljnije od privatnog obezbeđenja, a i ova svetinja to zaslužuje.

foto: Shutterstock O HRAMU - 1594. na mestu gde je Hram spaljene mošti Svetog Save - 1935. počela izgradnja Hrama - najveća je pravoslavna crkva na svetu koja je u upotrebi - dimenzije Hrama 91 x 81 metar - 79 m visina Hrama s krstom - više od 50 miliona kockica mozaika u Hramu - 170.000 metara kubnih unutrašnja zapremina - 10.000 ljudi može da stane u Hram ako se popune i prizemlje i galerija

