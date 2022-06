ŠTA ĆE BITI SA KREDITIMA? Koliko će skočiti rate zbog rasta Euribora? Dokle će rasti cene nekretnina?

Opšta kriza utiče i na bankarske kredite. Prvi put za poslednjih sedam godina kamatna stopa euribor, koja predstavlja stopu po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac, dostigla je "plus" i njegova šestomesečna vrednost sada je 0,009 odsto. To se automatski odrazilo na pojedine rate kredita i uslove kreditnog zaduživanja. Rate sa varijabilnom kamatnom stopom će porasti, a ljudi koji su podigli kredite sa fiksnom kamatnom stopom, ne moraju da strepe od iznenadnog rasta rate.

Ipak, ove promene su poljuljale one koji tek planiraju kreditno zaduženje. Sve češća su pitanja - da li je pametno uzimati kredit usred krize? Da li je bolji kredit u evrima ili dinarima? Šta ako euribor skoči na 5, kao što je to bilo 2008? Da li će cene stanova nastaviti vrtoglavo da rastu ili taj "balon" mora da pukne? Ovo su pitanja za goste "Usijanja", a to su:

prof. dr Branko Živanović, šef katedre za ekonomiju i finansije na Beogradskoj bankarskoj akademiji Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica" Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

