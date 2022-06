OČEKUJTE MIRNO LETO S KORONOM, A EVO KAD ĆE NAS VIRUS PONOVO NAPASTI: Dr Tiodorović dao dugoročnu prognozu pandemije

Situacija sa korona virusom u Srbiji je stabilna, a poslednjih dana broj obolelih ne beleži drastične skokove.

Ipak, epidemiolozi upozoravaju da i dalje treba da budemo oprezni, pogotovo u vreme godišnjih odmora.

- Mi imamo svakog dana 200 do 300, nekad i preko 300 novopozitivnih. Virus je i dalje tu i radi svoj posao i sigurno će postojati tokom leta. Imaćemo sporadične slučajeve, kao i uvek. Imaćemo mirniji period do kasne jeseni ili zime, kada je moguće da dođe do širenja jer se boravi u zatvorenom prostoru, gde se više ostvaruju kontakti - rekao je prof. dr Branislav Tiodorović.

On ističe da je bitno biti oprezan.

- Uvek treba da budemo oprezni, ali to ne znači da tamo neke majmunske boginje mogu da nam naprave veliki problem. Treba biti svestan da nakon kovida su ljudi u takvom stanju da razmišljaju o svakoj zaraznoj bolesti, ali ja bih ovog puta više pažnje posvetio morbilima, jer je nizak procenat obuhvata vakcinacijom dece. Tu treba da nam bude akcenat - rekao je Tiodorović za RTK.

Dr Tiodorović je rekao da možemo bude mirni i u miru provedemo leto, i da se spremimo za jesen i zimu.

(Kurir.rs/RTK)

Bonus video:

07:08 Profesor otkriva u kojoj su vezi tromboza i korona: SRCE JE U VELIKOJ OPASNOSTI