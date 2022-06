BEOGRAĐANINU SAM DOSTAVIO PATIKE OD 20.000, A BUNIO SE ŠTO NISAM IMAO 20 DINARA DA MU VRATIM: Kurir umalo dobio batine zbog OVOGA!

Često možemo da čujemo da se građani žale na rad pojedinih kurirskih službi ili dostavljače hrane.

Međutim, neretko možemo da čujemo i lične priče samih kurira koji su na terenima imali neprijatne situacije. Neki su čak na svom radnom mestu mogli da dobiju i batine.

foto: Shutterstock

Naime, našoj redakciji se požalio jedan mladić koji radi kao kurir u Beogradu, a nedavno je imao veoma neprijatnu situaciju sa mušterijom.

- Ovo se desilo na Dedinju ispred jedne ogromne vile. Nosio sam paket u kome su bile patike čija je vrednost bila 20.000 dinara. Poštarina je izašla 480 dinara, dakle sve ukupno 20.480 dinara - počeo je svoju priču mladić A. S. i dodao:

- Na telefonski poziv mi je uredno odgovorio gospodin i rekao da je kod kuće. Donosim paket i kažem "20.480 dinara". On je kod sebe imao 20.000, (izgleda da je zaboravio da se i poštarina plaća), pa mi je rekao da sačekam da mi donese još 480. Čekao sam ispred vrata. Brzo je doneo novac. Daje mi 500 dinara. Kako mi je bila prva dostava kod sebe nisam imao 20 dinara sitno da bih mu vratio kusur. Tražim i po svom novčaniku, međutim, nemam:

- Ljubazno sam ga pitao da li mogu da mu ostanem dužan 20 dinara, jer nemam ništa sitno kod sebe. U tom trenutku je počeo da viče na mene kako me nije sramota i zahteva da mu vratim kusur. Ja stao ukočen od šoka, ne mogu da verujem. Nikada nisam imao takvu reakciju mušterija. Nije bilo 200 dinara, već 20. Kupio si patike od 20.000 dinara, a praviš problem za 20.

foto: Shutterstock

Prema rečima našeg sagovornika besna mušterija je čak i pokušala da nasrne na njega zbog 20 dinara.

- Rekao mi je da izađem na ulicu, odem do trafike i usitnim novac, a da će me on čekati na kapiji. Lice mu se zacrvenelo od besa, a ja i dalje gledam s nevericom. Izašao sam na ulicu, otišao do trafike i usitnio novac. Vratio se, kad on me zaista čeka na kapiji. Dajem mu novac, a on će meni: "Da te više ne vidim" i zalupi mi kapiju bez "hvala i doviđenja".

Kurir.rs

Bonus video:

02:11 STRUČNJACI O NOVIM TRIKOVIMA TRGOVACA: Opijum marketinga zavladao u Srbiji, prazni rafove i tera u minus!