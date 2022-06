NOVI INCIDENT U JEDNOM OD BEOGRADSKIH HRAMOVA: Mladić se skinuo go usred crkve na Voždovcu

I nasred Crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu u Beogradu mladić se u po bela dana skinuo go i stvari ostavio pored ikone Svetog Vasilija Ostroškog. I to samo dve nedelje pošto se usred Hrama Svetog Save mlađi muškarac takođe skinuo go.

Incident se, kako Kurir saznaje, dogodio u ponedeljak oko 15 sati u ovom sabornom hramu Voždovca u Ulici vojvode Stepe.

- Ušao je momak od možda dvadeset i kusur godina, koji je krenuo da skida patike, pantalone, opasač, veš, sve živo. Kad se skinuo i ostao potpuno go, sve stvari je ostavio pored ikone Vasilija Ostroškog, a potom pokidao dva kandila na ikonostasu i bacio ih. U crkvi je u tom momentu bila samo žena koja je prodavala sveće, nije bilo vernika. Nije mogla da se opasulji šta se desilo. On je izleteo iz crkve, a ona pozvala policiju - kaže naš izvor.

Ovde se mladić skunuo go foto: privatna arhiva

Policija je, kako saznajemo, malo posle toga našla momka u Ulici vojvode Stepe, gde se isekao na staklo jer je polupao neka vrata, prozore. Hitna pomoć ga je odvezla u Urgentni.

OVDE JE KARAĐORĐE LOGOROVAO, A TU JE I DEO ČASNOG KRSTA - Karađorđe je logorovao sa svojim ustanicima 1806. na mestu Crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene i odatle kretao u napad na Beogradsku tvrđavu - crkva dobija naziv 1903, kada je Karađorđev unuk kralj Petar Prvi došao na presto Srbije - hram je sazidan 1911, a potom je izbio Prvi svetski rat, pa je do njegovog završetka opljačkan, odneseno je jedno zvono, krov je brzo popustio, zidovi su se razmakli, a malo kube na sredini krova je utonulo i pretilo da se sruši - crkvu je živopisao akademski slikar Milić od Mačve, po blagoslovu patrijarha Germana - crkva slavi 27. septembar - Krstovdan, jer je zahvaljujući caru Konstantinu i carici Jeleni pronađen časni krst na kom je raspet Isus Hristos, a u ovom zdanju čuva se velika svetinja - častica (deo) časnog krsta koja je ugrađena u veći krst, a patrijarh German ju je 1959. poklonio voždovačkoj crkvi

U crkvi su kandila postavili na ikonostas, nisu imali drugu štetu, te nisu ni gonili N.N. lice.

- Ovo je prvi put da se tako nešto dogodi u ovom hramu. Bilo je pljački, obijanja, ali već neku godinu je crkva mirna i od toga, ali ovakvog nečega nije bilo. Žena koja se tu zatekla uplašila se da li je momak pijan, drogiran, ili da nije neki sektaš, jer ovo još nije doživela - priča naš izvor.

foto: Shutterstock

Ovaj incident u crkvi starijoj od veka dogodio se dve nedelje nakon gotovo istovetnog usred Hrama Svetog Save. Jedina razlika je u tome što je muškarac koji se skinuo potpuno go nasred Hrama to učinio pred vernicima, kojih je uvek u svetinji na Vračaru, a koji su ostali zaprepašćeni. Drama u Hramu bila je u nedelju, 29. maja, oko 17 sati.

- Čovek od četrdesetak godina skinuo se go začas posla, a obezbeđenje Hrama je skočilo i jedva ga savladao i malo smirilo jer je korpulentniji, otimao se. Pozvali su policiju i Hitnu pomoć, koja je došla i odvezla ga u psihijatrijsku bolnicu "Laza Lazarević" - rekao je naš izvor.

Policijska patrola, kako smo nezvanično saznali, zatekla je nagog muškarca u Hramu i asistirala je Hitnoj pomoći prilikom njegovog transporta u "Lazu Lazarevića".

- Sudija za prekršaje izjasnio se da nema prekršaja s obzirom na to kakvo je psihičko stanje muškarca - naveo je naš izvor.

Kurir.rs/J.S.S.