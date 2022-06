VAŽNO JE DA PRIME VAKCINU PRE PRVOG ODNOSA! Moj sin od 13 godina je dobio, neću da HPV virus prenese ili da i sam oboli od raka!

Moj sin od 13 godina upravo je primio drugu dozu HPV vakcine, ne želim da moje dete sutra devojci, ženi prenese HPV kao što je meni suprug, a i da samo oboli od raka. Tim pre što to možemo da sprečimo vrlo jednostavno - vakcinacijom! I mlađeg sina, koji uskoro puni 10 godina, vrlo brzo ću pelcovati. I sama imam HP virus, nedavno sam odstranila prekancerogenu rancu na grliću materice i taj pakao ne želim nikome - kaže za Kurir Ana Ivanović iz Novog Sada.

U Srbiji je prošle nedelje počela besplatna i preporučena vakcinacija protiv HPV (humani papiloma virus) za devojčice i dečake od devet do 19 godina devetovalentnom vakcinom. Važno je da je deca prime pre prvog seksualnog odnosa jer HPV najčešće tako prenosi i gotovo da nema osobe koja bar jednom u životu ne zakači HPV.

foto: Zorana Jevtić PRIMANJE U DVE ILI TRI DOZE uzrast od 9 do 14 godina (uključujući i 14): - 2 doze: prva injekcija na odabrani datum, druga 5-13 meseci nakon prve; ako se druga primeni pre pet meseci od prve, mora se primeniti i treća doza - 3 doze: prva na odabrani datum, druga dva meseca nakon prve (ne pre mesec dana) i treća šest meseci nakon prve (ne pre tri meseca od druge doze), a sve tri dati u periodu od jedne godine uzrast 15 godina i stariji: - 3 doze po već opisanom rasporedu

A pionir u besplatnoj preporučenoj imunizaciji dece protiv HPV u nas je baš Novi Sad, koji je to uveo pre dve godine za devojčice od 12 do 18 godina, i to četvorovalentnom vakcinom. Potom od minule jeseni i za dečake istog uzrasta. To je Anu, koja je već bila spremila da 14.000 dinara plati vakcinu, prijatno iznenadilo, pa je pre šest meseci njen sin primio prvu besplatnu dozu, a pre dva dana i drugu. Sada je, u svojoj 14. godini, kompletno imunizovan protiv četiri tipa HPV virusa.

- Pričam sa svojom decom i o prezervativima i zaštiti od polno prenosivih bolesti, te je vakcinu sasvim normalno prihvatio, nije se bunio, vidim da shvata njenu važnost. I sama imam HPV, a zbog toga sam u trudnoći dva puta imala i kondilome, ali sam imala i ranicu na grliću materice, koju sam sanirala i gde je dokazano da su te ćelije bile prekancerogene. Zbog toga sam godinu-dve bila kao tempirana bomba i imala sam sreće da nisam dobila rak - priča Ana.

Ana Ivanović foto: privatna arhiva, Shutterstock

Ona ističe da sad svi roditelji u Srbiji imaju mogućnost da besplatno zaštite svoju decu.

- Roditelji mogu da spreče da im deca prolaze kroz ono kroz šta sam ja prošla i kroz šta prolazi toliko žena, a mnoge i preminu. Nemam ćerke, ali ne želim da moji sinovi sutra prenose HPV devojkama, ali i da sami dobiju karcinom zbog tog virusa jer ne samo da izaziva rak grlića materice već i penisa, anusa, usne duplje, ždrela... Zašto rizikovati tešku i smrtonosnu bolest ako postoji lak i bezbedan način da je sprečiš - ističe Ana.

ŠTA SADRŽI VAKCINA - aktivne supstance: visoko prečišćeni neinfektivni protein za svaki tip HPV (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58) - pomoćne supstance: natrijum-hlorid, L-histidin, polisorbat 80, natrijum-borat i voda za injekcije

U ovoj priči važno je znati i da je Anin sin imao lokalne reakcije na mestu uboda posle svake vakcine koju je primio kao obaveznu po kalendaru imunizacije.

- Jednom mu je ruka toliko otekla da je izgledala kao u nekog bodi-bildera. I bez obzira na sve to, nisam se dvoumila oko HPV vakcine. I začudo, jedino posle nje nije imao ama baš nikakvu reakciju - naglašava Ana.

foto: Shutterstock UVESTI SEKSUALNO VASPITANJE Ana smatra i da je veliki problem kod nas što deca u školi nemaju seksualno vaspitanje i obrazovanje: - Osnovnu školu sam pohađala i u Kanadi i imali smo taj predmet. Nismo učili o tome kako imati odnos, već kako se zaštititi i koje sve polno prenosive bolesti postoje. Važno je da deca budu informisana, da stavljaju prezervative prilikom odnosa. Nije sramota o tome pričati, a može biti pogubno ako deca ne znaju!

SVE O BESPLATNOJ HPV VAKCINI U SRBIJI - naziv "gardasil 9" - namenjena deci i adolescentima starijim od devet godina i odraslima - ispitana na muškarcima i ženama uzrasta 9-26 godina - devetovalentna, štiti od bolesti uzrokovanih HPV tipa 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 - ove bolesti uključuju prekancerozne lezije i rak ženskih polnih organa (grlića materice, stidnih usana i vagine), prekancerozne lezije i rak anusa i genitalne kondilome (bradavice) na polnim organima muškaraca i žena - namenjena za sprečavanje, a ne lečenje bolesti koje izaziva HPV - nema nikakvo dejstvo kod osoba koje imaju trajnu infekciju ili bolest izazvanu nekim tipom HPV koji je u vakcini - pojedince koji su već zaraženi jednim ili više tipova HPV sadržanim u vakcini i dalje može zaštititi od bolesti prouzrokovanih preostalim tipovima HPV iz vakcine - ne može da prouzrokuje bolesti koje uzrokuje HPV - podstiče imunski sistem da proizvodi antitela na devet tipova HPV sadržanih u vakcini - možda neće potpuno zaštititi sve koji su je primili - neće zaštititi od svih tipova HPV, pa i dalje treba primenjivati odgovarajuću zaštitu od polno prenosivih bolesti foto: Waldemar Thaut / Panthermedia / Profimedia - za sada nije poznato koliko traje zaštita vakcinisanjem - ako ste trudni, mislite da jeste ili planirate trudnoću, obratite se lekaru za savet pre vakcinacije - može da se daje ženama koje doje ili nameravaju da doje - može blago i privremeno da utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama - daje se u obliku injekcije u mišić nadlaktice ili butine - delovanje možda neće biti optimalno ako se daje s lekovima koji oslabljuju imunski sistem - hormonski kontraceptivi (npr. "pilula") nisu smanjili nivo zaštite koju pruža Izvor alims.gov.rs (Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije)

NE SMETE JE PRIMATI - ako ste alergični (preosetljivi) na aktivne ili pomoćne supstance vakcine - ako se razvila alergijska reakcija nakon primljene doze vakcine "gardasil" (tipovi 6, 11, 16 i 18 HPV) ili "gardasil 9"

Ilustracija vakcinacija dece foto: Shutterstock MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA - veoma česta (kod više od 1 na 10 pacijenata): bol, oticanje i crvenilo na mestu uboda i glavobolja - česta (kod najviše 1 na 10 pacijenata): podlivi i svrab na mestu uboda, povišena temperatura, zamor, vrtoglavica i mučnina - i ova su prijavljena: gubitak svesti, ponekad praćen drhtanjem ili ukočenošću, alergijske reakcije (simptomi otežano disanje, zviždanje u plućima, koprivnjača i/ili osip) - mogu biti: otečene žlezde (vrat, pazuh ili prepone); mišićna slabost, trnjenje ili zbunjenost (Gilen-Bareov sindrom, akutni diseminovani encefalomijelitis); povraćanje, veća sklonost krvarenju i podlivima nego obično i infekcija kože na mestu uboda * Izvor alims.gov.rs

KAKO I GDE SE PRIMA VAKCINA Za vakcinisanje dece do 15 godina roditelji/staratelji idu kod izabranog pedijatra u domu zdravlja i vakcinacija se obavlja uz njihovu pismenu saglasnost na Obrascu 3 iz Pravilnika o imunizaciji. Deca od navršenih 15 godina to mogu da urade i potpišu saglasnost.

Kurir.rs/J. S. Spasić