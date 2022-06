METEO ALARM UPALJEN U CELOJ SRBIJI: Stižu pljuskovi i grmljavinske nepogode! Kako će biti za vikend i kad stiže novo naoblačenje

U Srbiji će danas biti promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće umeren, povremeno pojačan severozapadni vetar.

Zbog predviđenih pljuskova i grmljavinskih nepogoda, Republički hidrometeorološki zavod upalio je meteo alarm na teritoriji cele Srbije.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 18, a najviša od 26 do 29 stepeni.

Situacija sa UV zračenjem danas je povoljnija.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

U većem delu suvo sa dužim sunčanim intervalima, a uz promenljivu oblačnost kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom biće mogući još samo na jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni.

Nedelja

Sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena.

Ponedeljak

U većem delu pretežno sunčano i toplo. Uveče i u toku noći na severu Srbije umereno naoblačenje. Vetar slab do umeren, u skretanju na jugozapadni, a uveče i na severozapadni, prvo u Vojvodini. Najniža temperatura od 12 do 20 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena.

