ISTERIVANJE ĐAVOLA POVEĆANO NAKON KORONE! Katolička crkva ima pune ruke posla sa zaposednutim ljudima, sve zbog KOVIDA

Naime, kako prenosi Dejli Mejl, u Katoličkoj crkvi navode da je pandemija koronavirusa jedan od glavnih uzročnika velikog broja zaposednutih osoba! Zbog toga se na Filipinima gradi veliki centar za obuku sveštenika za egorzcizam.

U njemu će se sveštenici obučavati za izvođenje obreda egzorcizma, odnosno isterivanja đavola i demona. Kako prenosi Dejli mejl, otac Hose Fransisko Sikvija, prvi čovek nadbiskupije i glavni egzorcista, kaže da dnevno primi oko deset izveštaja o vernicima koji imaju "duhovne smetnje", odnosno koje su zaposeli demoni.

O tome da li je pandemija stvarno jedan od uzroka velikog broja zaposednutih govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji sektolog Slađan Mijaljević i etnolog Jasna Jojić.

Da katolička crkva voli da traži razloge kako bi izbacili veru u prvi plan, mišljenje je etnologa Jasmine Jojić.

- Ja stvarno mislim da je pandemija uticala na sve. Mislim da katolička crkva uvek nađe neki povod da se religija još malo izbaci u prvi plan jer veruju da je to dobro za čovečanstvo. Posebno mi nije čudno da se upravo širenje tih škola širi i da se to javlja kao simptom. Oni su svoje univerzitete za egzorcizam uvek širili posle velikih svetskih kriza. Mislim da je sa ciljem i namerom to da bi se egzorcizam proširio, to znači da postoji vera u demona ili đavola. Evo mi sada imamo rat, veliki priliv demona i Katolička crkva to voli da naglasi. Mislim da koriste i da iskorišćavaju - prokomentarisala je etnolog Jojić.

Sektolog Mijaljević smatra da Katolička crkva pravi "famu" od egzorcizma.

- U protekle tri godine, kompletno stanovništvo je prošlo kroz mnogo toga nesvakidašnjeg. Ljudi su dobijali masu informacija, od onih da je to virus do onih da je to otrov. Postavljala su se mnoga pitanja. Ljudi su bili u zatvorima, koncetracionim logorima. S obzirom na to na šta su ljudi prošli, ostali su veliki tragovi, pogotovo psihički, a sada svaka organizacija gleda kako dobro da se proda. Jedna od takvih je i Katolička crkva. To je njima u opisu posla. Ne treba praviti famu oko toga - rekao je Mijaljević.

Crkva navodi da su mentalni, emotivni, duhovni i fizički stres koji je izazvala pandemija doveli do stvaranja savršene oluje za rast broja intervencija egzorcista.

Centar za duhovno pročišćenje i egzorcizam "Sv. Mihailo" produkt je više od sedam godina molitve, planiranja i prikupljanja sredstava. Biće to prvi takav centar u Aziji, navodi se u saopštenju Katoličke crkve.

- Ovaj centar će služiti onima koji su u ropstvu đavolu i zbog toga su najsiromašniji i u najvećem broju slučajeva su zanemareni - rekao je otac Sikvija i istakao:

- Potpuna zaposednutost vernika se otkriva kod svakog petog slučaja izvođenja egzorcizma, jer većinu ljudi na kojima se obred izvodi zapravo psihički maltretiraju zli duhovi.

