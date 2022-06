SVEČANO U KASARNI U VALJEVU: Vojnici generacije "jun 2022" položili zakletvu

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović prisustvovao je danas u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "jun 2022" i polaznika Kursa za podoficire Ratnog vazduhoplovstva i PVO.

Čestitajući im položenu zakletvu, ministar Stefanović rekao je da je ovim mladim ljudima zajednička smelost da pokažu koliko iskreno vole svoju zemlju.

- Ovi mladi ljudi danas su dali reč da će čuvati svaku stopu naše slobodne i voljene zemlje. Želim da vas podsetim da je naša Srbija životima odbranjena i ljubavlju sačuvana. Istorija našeg naroda istorija je i naše vojske. Pre vas ovu svetu vojničku zakletvu polagale su sve naše slavne vojskovođe, nadaleko poznate u svetskoj istoriji. Vratio sam se iz Pariza gde sam bio nekoliko dana i mogu da vam kažem da je neopisiv ponos biti Srbin u Parizu kada vidite sa koliko poštovanja se odnose prema našim precima, herojima, koji su zajedno sa njima vojevali u Prvom svetskom ratu. Imao sam prilike da vidim i Srpsko vojničko groblje, nadomak Pariza, gde se nalazi više od 700 humki naših predaka. Heroji srpske vojske zajedno su sa Francuzima rame uz rame jurišali i borili se za slobodu, nakon čega su ih ranjene i iznemogle prebacivali u Francusku da ih tamo leče. Jedan broj njih, odnosno ovih više od sedam stotina, zauvek je ostao da počiva na francuskoj zemlji – rekao je ministar Stefanović.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

Ministar odbrane istakao je da je izuzetno ponosan što i danas za pripadnike naše vojske svuda imaju samo reči hvale.

- Svaki naš vojnik koji se nalazi bilo gde u svetu i svaki naš vojnik koji u našoj zemlji obavlja ovaj težak i ozbiljan, rekao bih, i najteži, ali i najčasniji, posao, ima poštovanje. Ne postoji čovek koji je sreo negde srpske vojnike na zadatku, a sa kojim sam razgovarao, da mi nije rekao koliko su profesionalni, ozbiljni i koliko zavređuju poštovanje. Danas u Valjevu želim da kažem koliko sam ponosan i na sve vas koji ste došli da dobrovoljno služite vojni rok i vas koji ste se odlučili da iz građanstva, nakon ovog kursa, postanete podoficiri Ratnog vazduhoplovstva. Jedna stvar vam je zajednička smelost da pokažete koliko iskreno volite svoju zemlju, da pokažete da ste pravi vojnici naše Srbije – rekao je ministar Stefanović.

On je istakao da njihovo opredeljenje da dođu u našu vojsku zaslužuje poštovanje cele zemlje. - Naše starešine su se potrudile da stvore optimalne uslove za obuku i želim da se zahvalim svim ljudima koji učestvuju u tome. Imao sam tokom prethodnih godinu i po dana priliku da vidim sa koliko pažnje, koliko energije i posvećenosti rade na tome da svakog obuče da brani i čuva svoju Srbiju, ali i da ih paze kao očevi i majke. Vi znate da smo mi zemlja koja je vojno neutralna, zemlja koja neće da vodi tuđe ratove, koja čuva svoje i želi da jedine borbe koje vodi budu one za jaču ekonomiju, veće plate i penzije, nove fabrike i nova radna mesta. I zato hoćemo da smo jedna od najopremljenijih vojski za zemlju naše veličine, da bismo mogli da budemo svoj na svome i donosimo odluke isključivo u interesu našeg naroda. Poštujemo sve druge, ali volimo jedino našu Srbiju – rekao je ministar Stefanović, ističući da je jaka Vojska garant mira i stabilnosti naše zemlje.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

On je rekao i da je ubeđen da će mladi koji su danas položili zakletvu iz vojske, uz vojničke veštine, poneti i lepe uspomene kojih će se rado sećati. - Hoću da vam se zahvalim još jednom i da vam kažem da sam siguram da ćete ovo vreme koje ćete provesti u vojsci pamtiti do kraja svog života. Imaćete mnogo lepih uspomena. Svi mi koji smo nekada služili vojsku vrlo se rado sećamo tih dana. Budite ponosni na to što nosite uniformu svoje vojske i svoje Srbije, jer reči koje ste dali nisu samo slova na papiru. Reči koje ste izgovorili su zavet otadžbini na vernost i ljubav i te reči će ostati urezane u vaše srce zauvek. Budite ponosni vojnici i nemojte zaboravite da je Srbija naša jedina otadžbina – rekao je ministar Stefanović.

U nastavku svečanosti u valjevskoj kasarni, ministar Stefanović prisustvovao je i potpisivanju teksta svečane zakletve, što je i bila prilika da razgovara sa vojnicima i njihovim porodicama. Komandant svečanosti bio je pukovnik Saša Stojiljković, komandant 2. centra za obuku u Valjevu.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su i komandant Komande za obuku general-major Željko Petrović, načelnik Uprave za ljudske resurse brigadni general Savo Iriškić, načelnik Kabineta ministra odbrane pukovnik Stevan Kotarlić, glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Nenad Stević, gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, predstavnici lokalne samouprave i Srpske pravoslavne crkve.

(Kurir.rs)