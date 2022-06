OVAKO JE UDOVICA OLIVERA IVANOVIĆA GOVORILA POSLE TRAGEDIJE Milena se kroz jecaje prisetila poslednjih trenutaka SINA I OCA (FOTO)

Milena Ivanović Popović, udovica Olivera Ivanovića, obelodanila je danas da je u emotivnoj vezi sa Igorom Jurićem.

Kako je u objavi na Instagramu sama priznala, našla je "ljubav", četiri i po godine od gubitka supruga.

foto: EPA/Andrej Cukić, Zorana Jevtić

Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018, dok je ulazio u prostorije svoje stranke u Severnoj Mitrovici. Kako je Milena govorila, kad se dogodila strašna tragedija, prošla je kroz pakao, a najteže joj je bilo da sinu Bogdanu saopšti da više nema oca.

Kada je saznala da je Oliver ubijen, Mileni je pozlilo. Pala je nesvest.

"Nisam mogla da ga sačuvam. Pozlilo mi je kad sam čula stravičnu vest. Kako da mi ne pozli posle svega što smo Oliver i ja proživeli i kroz šta smo prošli. Kako da budem dobro. Oni koji su to uradili moraju da znaju da se to neće tek tako završiti. Ne znam ni sama kako ću Bogdanu da kažem da nema oca", rekla je tada Milena kroz jecaje.

Vreme je prolazilo, a kako je početkom ove godine rekla za Kurir, i njoj i sinu Bogdanu uvek je najteže u januaru.

"Em su praznici koje provodimo bez njega, em godišnjica ubistva. Zaista nije lako. To su dani koji su za nas najteži, ali vreme čini svoje, ne mogu da budem nepravedna pa da kažem drugačije. Život vas gura da idete napred iako je to rana koja nikada neće zarasti, ali fokus mi je na Bogdanu i na tome da on izraste u velikog, pametnog, dobrog, jakog i hrabrog čoveka", rekla je Milena.

foto: Printscreen/Instagram

Prisećajući se tragedije, ona kaže:

"Nikada neću zaboraviti 16. januar 2018. godine. Bogdan je poslednji put živog video oca veče pre toga".

foto: Printscreen/Instagram

"Bili smo kod prijatelja, posle toga se šetali, smejali se... Nismo ni sanjali da je već tada neko odlučio da nas zauvek rastavi. Nisam ni sanjala šta će doneti to jutro, da će sve promeniti, da će mi taj dan uzeti voljenog čoveka zauvek, da će zauvek Bogdanu uzeti oca. Bilo je to jutro kao i svako drugo. Oliver se spremao za posao, budio me da ga ispratim... Poljubio dete koje spava, mene i otišao na posao. To je bio poslednji put da ga vidim živog. Stalno vraćam taj trenutak, taj poslednji poljubac, pogled"...

Ona dodaje da sin Bogdan često spominje Olivera.

"Nedostaje mu, i to mi stalno govori. Mnogo liči na oca. Po stvarima koje radi, kako razmišlja i ponaša se, kako izgleda. Svakog dana u njemu prepoznam ponešto Oliverovo i beskrajno sam srećna zbog toga. Oliver živi kroz Bogdana".

U međuvremenu, Milena i Igor Jurić su utehu našli jedno u drugom. Oboje su doživeli velike tragedije. On je ostao bez ćerke Tijane u julu 2014, a ona bez supruga i životnog oslonca tri i po godine kasnije.

(Kurir.rs)