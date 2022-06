MASOVAN ODZIV U GRAČANICI ZA PREGLED KOD VRSNIH STRUČNJAKA: Puna ambulanta, dolazio narod i iz Prištine, Kosovske Mitrovice...

Svaka deseta osoba koju su danas pregledali vrsni dermatovenerolozi u Dom zdravlja Gračanica ima rak kože!

Vrhunski stručnjaci, koji u okviru Euromelanoma, panevropske kampanje za prevenciju i rano otkrivanje raka kože, obilaze Srbiju, stigali su danas i u Gračanicu, a zbog njih su dolazili i ljudi s celog Kosova i Metohije - iz Prištine, Lapljeg Sela, Lipljana, Suvog Dola, Kosovske Mitroviće, Štrpca... Pregledi kože i mladeža bili su besplatni, bez zakazivanja, a dvoje je, nažalost, saznalo da ima najgori od svih oblika raka kože - melanom.

foto: privatna arhiva

- Pregledali smo 91 osobu i dijagnostifikovali dva melanoma i sedam nemelanomskih karcinoma kože, od kojih tri bazocelularna i četiri skvamocelularna. Našli smo i veći broj displastičnih mladeža - kaže prof. dr Danica Tiodorović, nacionalni koordinator Euromelanom kampanje u Srbiji, koja je i potpredsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije.

Sa prof. Tiodorović u Gračanicu su bili i prof. dr Dušan Škiljević, predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, doc.dr Branislava Gajić i dr Biljana Bubnjević.

Podsetimo, neki od najboljih dermatovenerologa Srbije obilazili su sela oko Pirota, Užica, Sremske Mitrovice i besplatno, bez zdravstvene knjižice, pregledali svakoga ko je to želeo. Među poljoprivrednim stanovništvom našli su i one koji, nažalost, imaju rak kože, a da to ne znaju. Upravo zato što je ova populacija četo i dugotrajno izložea suncu zbog radova na polju, a time i UV radijaciji, Euromelanom kampanja bazirala se i na pomoć njima.

1 / 4 Foto: privatna arhiva

A edukaciju i preglede dece, koja treniraju vaterpolo i odbojku, sportove s kojima su izloženi suncu, uskoro će dermatovenerolozi sprovesti i ove godine uz pomoć Vaterpolo saveza Srbije i kampa Vanje Grbića.

